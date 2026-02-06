Maden İşçileri Depremi Andı - Son Dakika
Maden İşçileri Depremi Andı

06.02.2026 18:09
TTK maden işçileri, 6 Şubat depremlerinin 3. yılında hayatını kaybedenler için dua etti.

(ZONGULDAK) - Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) maden işçileri, 6 Şubat depremlerin üçüncü yılında hayatını kaybeden vatandaşlar için maden ocaklarının önünde Kur'an-ı Kerim okuyarak dua etti.

6 Şubat depremlerinin üçüncü yılı dolayısıyla TTK'ya bağlı Kozlu, Üzülmez, Armutçuk, Amasra, Karadon Müessesesi Kilimli İşletmesi ve Gelik İşletmesi'nde anma programları düzenlendi. Programlarda depremde yaşamını yitiren vatandaşlar için Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.

Anma programlarına Kozlu Müessesesi'nde GMİS Genel Sekreteri Yener Arslanbuğa, Karadon Müessesesi Kilimli İşletmesi'nde Genel Mali Sekreter Yalçın Yiğit ve şube yöneticileri, Gelik İşletmesi'nde Karadon Şube Başkanı Kemalettin Karataş ve yönetimi, Üzülmez Müessesesi'nde Şube Başkanı Sefer Karakabak ve yönetimi, Armutçuk Müessesesi'nde Şube Başkanı Şanver Turan ve yönetimi, Amasra Müessesesi'nde Şube Başkanı Ümit Çınar ve yönetimi, TTK Müessese müdürleri ve kurum yöneticileri katıldı.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Sekreteri Yener Arslanbuğa, depremin üzerinden üç yıl geçmesine rağmen acının hala taze olduğunu belirterek, deprem sonrası madencilerin canlarını hiçe sayarak gönüllü görev yaptığını söyledi.

Arslanbuğa, "Tüm arkadaşlarıma yaptıkları bu üstün gayret ve başarı için kutluyorum. Orada madencinin ne kadar önemli olduğunu tüm dünyaya gösterdiniz. Tüm madenci kardeşlerime yaptıkları bu üstün görev ve başarıdan dolayı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Depremlerin ardından arama-kurtarma çalışmalarına katılmak üzere afet bölgesine gönderilen TTK'da görevli yaklaşık 4 bin madenci, gönüllü olarak günlerce enkaz altında arama ve kurtarma çalışmalarında yer almış, girilmesi riskli görülen enkazlara girerek 335 kişiyi sağ kurtarmış, yüzlerce depremzedenin cenazesini enkazdan çıkararak ailelerine ulaştırmıştı.

Kaynak: ANKA

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.