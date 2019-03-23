Son Dakika Haberleri: Madenci Çocukları İş Müfettişi Olsun"

Madenci Çocukları İş Müfettişi Olsun"

1 saat önce

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, madencilerin çocuklarının iş müfettişi olup Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında madenleri denetleyecek pozisyonlara gelmelerini istediğini belirtti.

Madenci Çocukları İş Müfettişi Olsun
Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, madencilerin çocuklarının iş müfettişi olup Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında madenleri denetleyecek pozisyonlara gelmelerini istediğini belirtti.

Atalay, 13 Mayıs 2014'te Soma'da meydana gelen maden faciasında yaşamını yitiren işçilerin çocuklarını konfederasyon genel merkezinde ağırladı.

Soma'da hayatını kaybeden maden işçilerine rahmet dileyen Ergün Atalay, mahkemenin maden kazasıyla ilgili kararının kamuoyunu tatmin etmediğini söyledi.

Hakimin vereceği alt ve üst sınırın belli olduğunu dile getiren Atalay, "Bununla ilgili yeni bir düzenleme yapmak gerekiyor." dedi.

Ergün Atalay, olayın ardından önemli kanun ve yasaların yürürlüğe girdiğini hatırlatarak, "Belki 301 insanımız can vermeseydi, biz bu ülkede bu yasaları çıkartamazdık. Buna rağmen noksanlıklar var, buna uymayan işverenlerimiz var. Hala kapalı ocakları açıyorlar ve içeride insanlar can vermeye devam ediyor." diye konuştu.

"Siz gelirseniz adaletli ve merhametli davranırsınız"

Atalay, başta Soma olmak üzere madenci bölgelerinin çocuklarının iş müfettişi olmasını istediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Enerji Bakanlığında bu madenleri denetleyecek yerlere gelmenizi istiyorum. Çünkü siz gelirseniz biz bu kazaları önleriz, adaletli ve merhametli davranırsınız. O bölgede yaşıyorsunuz ve kazanın ne olduğunu biliyorsunuz."

Devletin bütün imkanlarını kullanarak Soma'ya hizmet götürdüğünü vurgulayan Ergün Atalay, "Ama ölenlerin hiçbirisi geri gelmiyor maalesef. İnsanı yaşatmakla ilgili ülkeyi yönetenler ve biz sendikacılar gayrete devam etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 12:56 Kaynak: AA

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