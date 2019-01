Magazin Duayeni Salih Keçeci: "İşimi Yaparken Çok Kez Tehdit Aldım"

Uzun yıllardır gazetecilik mesleğini icra eden Salih Keçeci , mesleğinin zorluklarından bahsederek, bir dönem yaptığı magazin haberlerinden ötürü tehdit bile aldığını söyledi.Magazin dünyasında yaptığı haber ve programlarla tanınan, mesleğin duayeni olarak bilinen Salih Keçeci gazetecilik mesleğine mercek tuttu. Mesleğini yaparken yaptığı magazin haberlerinden dolayı bir çok kez tehdit aldığını ancak içindeki meslek aşkından dolayı tehditlere kulak asmadan çalışmalarına her daim devam ettiğini kaydetti.Keçeci, "İnsanların özel hayatları ile ilgili haber yaptığımız için bir çok kez tehdit aldım. Ne olursa olsun doğru bildiğimden vazgeçmedim. Doğru bir tanedir ve benim için o geçerlidir" dedi."İnsanlar ülkeler gibi 5-10 yıllık kalkınma planları yapmalı"Başarılı olmak için net ve dürüst olmanın yeterli olduğunu, net ve dürüst olunduğu zaman güven kazanılacağını vurgulayan bunun dışında, insanların şirketler gibi kalkınma planı yapmaları gerektiğini söyleyen Keçeci, "İnsanlar ülkeler gibi 5-10 yıllık kalkınma planları yapmalı. Nasıl şirketler yıl sonunda dolar kaç para olacak? Kar marjımız ne olacak gibi yıllık kalkınma planı yapıyor ve uygulamaya koyuyorlarsa, insanlar da kendileri ile ilgili kalkınma planı yapmalı. 'Ben beş sene sonra burada müdür olacağım' diyebilmeli ve kendi hedefini koymalı" dedi."Pasaportumuz çantamızda dolaştık"Gençlere tavsiyelerde de bulunan Keçeci, "Farkınızı gösterin, sektörde yerinizi alın. Eğer bu işi zaten seviyorsan, yapmak istiyorsan farkını gösterirsin ve mesleğe bir şekilde girersin. Ancak bu meslek devlet memuru gibi sabah 9 akşam 6 gibi kalıplarda yapılan bir iş değil. Gazetecinin geliş saati bellidir ama gidiş saati belli değildir. Pasaportumuz çantamızda dolaştık. İşimiz bitmeden evimize gitmedik. Kolay bir sektör değil. Dürüstlük, samimiyet, çok çalışmak ve fedakarlık ve doğru haber yapsınlar" şeklinde konuştu.Gençlerin yetenek, sabır, fedakarlık, dürüstlük ve bu mesleği sevmeleri gerektiğine vurgu yapan Keçeci, "Tabi ki eğitim, yabancı dil ve teknolojiyi de yakından takip etmeleri şart" dedi."Acun özünden hiçbir şey kaybetmemiş nadir insanlardan biri"Sanat dünyasında kendisi için çok değerli isimlerin başında Acun Ilıcalı geldiğini belirten Keçeci, "Sanat camiasının dışında en özel dostlarımdan biri de Acun Ilıcalı. Acun bugün içimizden gelmiş, dünyaya açılmış bir medya patronu gibi görünse de muhabirliğinden dostluğundan ve vefasından özünden hiçbir şey kaybetmemiş ender insanlardan biri" açıklamalarında bulundu."Her sene ' Vatan Şaşmaz Ödülü' vereceğiz"Düzenlediği Quality Of Magazin Ödül Töreni'nde Vatan Şaşmaz için özel ödül veren gazeteci, "Vatan Şaşmaz benim için çok özeldir, toprağı bol olsun, Allah rahmet eylesin. 2010 da ilk ödül töreninden beri bizim sunuculuğumuzu üstlenmişti, 2017 yılına kadar da bırakmadı bizi. Çok eski bir dostluğumuz da var, kaybettik. Sekiz senedir bizle beraberdi. Bu sene başlattım ilkini eşi adına verdik, 'Vatan Şaşmaz Özel Ödülü' dedik adına. Bu dergi yayınlandığı, ben sağ olduğum sürece, geleneksel hale getirip her sene Vatan'ı hatırlamak ve unutturmamak adına 'Vatan Şaşmaz Ödülü' vereceğiz" dedi.Keçeci son olarak mesleği ile ilgili hiçbir zaman pişman olmadığının altını kalın çizgilerle çizerek, "Pişman değilim, bugün bir daha dünyaya gelsem, gene gazeteci olmak isterim. Hiçbir zaman varlıklı bir ailenin oğlu olarak dünyaya gelmeyi hayal etmedim. Hiçbir zaman bir şeyi çok isteyip alamadığım zamanlar içime dert etmedim, olanla yetinmeyi öğrendim. Çalışılarak kazanılabileceğini öğrendim. Her şeyin hayırlısını versin Allah. Paranın dahi Taşımak çok zordur parayı ve şöhreti. Taşıyamayacaksam ikisini de nasip etmesin dedim Allah bana" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL