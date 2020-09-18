Magazin dünyasının Ağustos ayında en çok konuşulan isimleri belli oldu

Medya Takip Merkezi (MTM) tarafından Magazin Gazetecileri Derneği için hazırlanan Ağustos ayı magazin raporu açıklandı. Yapılan araştırmada geçtiğimiz ayın en popüler ünlü isimleri ve medyada geniş yer bulan magazin olayları belirlendi. Rapora göre Acun Ilıcalı , Ağustos ayında da en çok konuşulan isim oldu.

MTM, Ağustos ayı boyunca ünlülerin yaşadığı olayları ve konuşulan başlıkları ele aldı. Ağustos ayı boyunca toplam 4 bin 152 habere adını yazdıran Acun Ilıcalı, en çok konuşulan ünlü isimler listesinde adını birinci sıraya yazdırdı. Cem Yılmaz, ay boyunca 2 bin 368 habere konu başlığı olurken, Serenay Sarıkaya ise bin 607 habere adını yazdırdı.

- İstanbul