MTM, Ağustos ayı boyunca ünlülerin yaşadığı olayları ve konuşulan başlıkları ele aldı. Ağustos ayı boyunca toplam 4 bin 152 habere adını yazdıran Acun Ilıcalı, en çok konuşulan ünlü isimler listesinde adını birinci sıraya yazdırdı. Cem Yılmaz, ay boyunca 2 bin 368 habere konu başlığı olurken, Serenay Sarıkaya ise bin 607 habere adını yazdırdı.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 11:04 - Kaynak: DHA
Son Dakika › Magazin › Magazin dünyasının Ağustos ayında en çok konuşulan isimleri belli oldu - Son Dakika Magazin