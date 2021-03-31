Mahkemeden Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer Tatlıtuğ'a ret - Son Dakika

Mahkemeden Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer Tatlıtuğ'a ret

31.03.2021 07:39
Mahkemeden Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer Tatlıtuğ'a ret, System.String[]

Kıvanç Tatlıtuğ ile eşi Başak Dizer Tatlıtuğ, kendilerini ölümle tehdit ettiği iddiasıyla şikayetçi oldukları Sinan Altıntaş'a bir kez daha tedbir kararı aldırmak için mahkemeye başvurdu.

Kıvanç Tatlıtuğ ile eşi Başak Dizer Tatlıtuğ, kendilerini ölümle tehdit ettiği iddiasıyla şikayetçi oldukları Sinan Altıntaş'a bir kez daha tedbir kararı aldırmak için mahkemeye başvurdu.

İstanbul Aile Mahkemesi'ne sunulan dilekçede, Altıntaş'ın 2 yıldır düzenli şekilde çeşitli sosyal medya hesaplarından Tatlıtuğ çiftini tehdit ve hakaret ettiği belirtildi. Dilekçede, şu detaylar dikkat çekti:

"Kıvanç Tatlıtuğ ile eşi Başak Dizer Tatlıtuğ, Sinan Altıntaş tarafından onur ve şereflerini zedeleyecek hakaretlere ve ölüm tehditlerine maruz kalmıştır. Bu nedenle Tatlıtuğ çiftinin korunması gerekmektedir."

Mahkeme, Sinan Altıntaş'ın 1 ay süreyle Tatlıtuğ çiftine yaklaşmama kararını onayladı. Tedbir süresinin sona ermesinin hemen ardından Tatlıtuğ çifti, Sinan Altıntaş için yeniden mahkemeye başvurdu. Mahkeme tedbir süresinin uzatılmasını gerektirecek yeni bir vaka olmadığı gerekçesiyle talebi reddetti.

Mahkemeden Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer Tatlıtuğ'a ret

İstanbul Aile Mahkemesi, Kıvanç Tatlıtuğ, Başak Dizer, Medya, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Mahkemeden Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer Tatlıtuğ'a ret - Son Dakika Magazin


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