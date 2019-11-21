Mahkumlara afet eğitimi

Samsun Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Müdürlüğü "Deprem Simülasyon Aracı" ile Ceza İnfaz Kurumunda bulunan hükümlüler ve Cezaevi Jandarma Bölük Komutanlığında görevlerini yapan askerlere deprem anında ve sonrasında yapılması gerekenler hakkında eğitim verildi.



Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç'ın katılımı ile Samsun AFAD Müdürlüğü tarafından "Deprem Simülasyon Aracı" ile kurum personeli, Ceza İnfaz Kurumunda bulunan hükümlüler ve Cezaevi Jandarma Bölük Komutanlığında vatani görevlerini yapan askerlere deprem anında ve sonrasında yapılması gerekenler hakkında eğitimler verildi.



Programda konuşan Başsavcı Mehmet Sabri Kılıç, Ceza İnfaz Kurumları bünyesindeki hükümlülere yönelik birçok iyileştirme faaliyeti yürüttüklerini, bu faaliyetleri ile toplumsal konularda farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini, günümüzde afetlerin zararını en aza indirmek amacıyla toplumda önlem alma ve zarar azaltma bilincini yerleştirmenin önemli olduğunu, bu bilinçle donanmış bir toplumda afet öncesi, sırası ve sonrasında neler yapılacağına dair temel bilgiler yerleşmiş olacağından bireyler kendileri, yakın çevreleri ve içinde yaşadıkları toplum için sorumluluk alabileceğini beyan ederek bu hedefle; gerek afet bilinci oluşturmak gerekse afet sonrası çalışmalarda iş gücü eksikliğini kapatmak adına Samsun Açık Ceza İnfaz Kurumunda bulunan hükümlülere 1 Ekim'den itibaren Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı ve Samsun Valiliği İl Afet Acil Durum Müdürlüğü iş birliği ile AFAD görevlileri tarafından 6 periyodik zamanda 203 hükümlüye "AFAD Çadır Kurulması/Kaldırılması", 6 periyodik zamanda 206 hükümlüye "Afet Bilinci" ve "İlin Afetselliği" eğitim faaliyetlerinin düzenlendiğini beyan etti.



Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca hükümlülerin kendi isteği doğrultusunda, dayanışma ve yardımlaşma amacıyla bireysel çıkar ve maddi beklenti olmadan sadece topluma faydalı olmak arzusuyla fiziksel gücünü, zamanını, bilgi birikimini, yeteneğini ve deneyimini kullanarak afet ve acil durum öncesinde, sırasında ve sonrasında çalışmalara katılmalarının hedeflendiği, faaliyetler kapsamında ekim, kasım ve aralık aylarında 600 hükümlüye eğitim verilmesinin planlandığı, ayrıca 11 milyon fidan dikimi ve adalet ormanı oluşturulması projeleri kapsamında cezaevinde bulunan 493 hükümlü ve 40 personel tarafından dikim yapılacak alanların hazırlanması sağlanarak Adalet Ormanı'na 5 bin, Samsun 100. Yıl Hatıra Ormanı'na 2 bin 100, Samsun Adliyesi yerleşkesine 350, Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi yerleşkesine 200 ve cezaevi yerleşkesine bin 900 olmak üzere toplam 9 bin 550 fidan dikimi gerçekleştirildiği bildirildi. - SAMSUN