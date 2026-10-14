Mahkumlarla verdiği pozlar başını yaktı! Kadın gardiyan görevden alındı - Son Dakika
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Mahkumlarla verdiği pozlar başını yaktı! Kadın gardiyan görevden alındı

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Mahkumlarla verdiği pozlar başını yaktı! Kadın gardiyan görevden alındı
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ABD'nin Teksas eyaletinde görev yapan kadın gardiyan Karla Beltran, cezaevindeki kadın tutuklularla çekildiği fotoğrafları paylaşınca işinden oldu. Üniformasıyla kamera karşısına geçip dil çıkaran ve orta parmak işareti yapan Beltran'ın, göreve başlayalı henüz birkaç ay olduğu öğrenildi. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından genç gardiyanın görevine son verildi.

ABD'nin Teksas eyaletindeki Bexar County Şerif Ofisi'nde görev yapan Karla Beltran'ın, cezaevinde tutuklu bulunan kadınlarla birlikte çekildiği fotoğraflar tartışma yarattı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Beltran'ın üniformasıyla cam bölmenin önünde poz verdiği, arkasındaki kadın tutukluların da fotoğraflara eşlik ettiği görüldü.

DİL ÇIKARDI, ORTA PARMAK İŞARETİ YAPTI

Fotoğraflardan birinde Beltran'ın dudaklarını büzerek zafer işareti yaptığı, arkasındaki iki tutuklunun da aynı şekilde poz verdiği görüldü.

Mahkumlarla verdiği pozlar başını yaktı! Kadın gardiyan görevden alındı

Bir başka karede ise kadın gardiyanın kameraya dil çıkarıp iki eliyle orta parmak işareti yaptığı, arkasındaki bir tutuklunun da aynı hareketi tekrarladığı dikkat çekti.

GÖREVE BAŞLAYALI BİRKAÇ AY OLMUŞTU

Yerel basında yer alan haberlere göre 1 Temmuz'da göreve başlayan Beltran, fotoğrafların ortaya çıkmasının ardından işten çıkarıldı. Bexar County Şerif Ofisi, kadın gardiyanın görevine son verildiğini doğruladı.

Mahkumlarla verdiği pozlar başını yaktı! Kadın gardiyan görevden alındı

Şerif Ofisi'nde yeni göreve başlayan personelin bir yıllık deneme süresine tabi tutulduğu, bu süreçte davranış ve mesleki standartlara uymayan çalışanların işten çıkarılabildiği belirtildi. Beltran'ın ise olayla ilgili herhangi bir açıklamasına ulaşılamadı.

Amerika Birleşik DevletleriCezaeviTeksasDünyaSon Dakika

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