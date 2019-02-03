Son Dakika Haberleri: Mahmut Özyavuz Güven Tazeledi

Mahmut Özyavuz Güven Tazeledi

57 dakika önce

Şanlıurfa'nın Harran İlçesi Ziraat Odası Başkanı Mahmut Özyavuz, bir kez daha güven tazeledi.

Mahmut Özyavuz Güven Tazeledi, System.String[]
Şanlıurfa'nın Harran İlçesi Ziraat Odası Başkanı Mahmut Özyavuz, bir kez daha güven tazeledi.

HarranZiraatOdası başkanlığı için aday olan mevcut başkan Mahmut Özyavuz ve Harran eski ziraat odası başkanı Muhsin Özyavuz Harran halk eğitim merkezinde gerçekleştirilen seçime katıldı. Toplam 107 delegenin oy kullandığı seçimlerde mevcut başkan Mahmut Özyavuz oyların 65'ini alırken Başkan Adayı Muhsin Özyavuz 38 oyda kaldı. Seçim sandığından 4 tane de geçersiz oy çıktı.

Seçim sonrası üyelerine teşekkür eden Mahmut Özyavuz, ilk günkü heyecanla tarım diyarı Harran'da çiftçinin her türlü sorununun çözüm merkezi olmaya devam edeceğini söyledi. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 07:56 Kaynak: İHA

Şanlıurfa, Harran, Mahmut Özyavuz, Güncel
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