Son Dakika Haberleri: Makine Parkına 10 Milyonluk Takviye

Makine Parkına 10 Milyonluk Takviye

2 saat önce

Kangal Belediyesi 10 milyonluk yatırımla makine parkını güçlendirdi.

Makine Parkına 10 Milyonluk Takviye, System.String[]
Kangal Belediyesi 10 milyonluk yatırımla makine parkını güçlendirdi.

Sivas'ın Kangal ilçesi belediyesini hurda halindeki 5 araçla devralan Kangal Belediye Başkanı Mehmet Öztürk, 10 milyonluk yatırımla makine parkına 25 yeni iş makinesi kazandırdı. Değişen iş makinelerinin belediye hizmetlerini kolaylaştırdığını ifade eden Mehmet Öztürk, "Göreve geldiğimizde makine parkımızda; mazotu olmayan bir çöp arabası ile birkaç kamyon ve kamyonet vardı. Bugün ise makine parkımız; il merkezlerinde dahi nadir bulunan araçların yer aldığı bir hizmet merkezine dönüştürüldü. Araç parkımız çekici TIR'dan, itfaiye araçlarına, çöp kamyonlarından vidanjörüne, traktörden silindirine kadar önemli araçları içerisinde bulunduruyor. Elinizde her türlü araç olunca hizmet üretmesi ve uygulaması da dışa bağımlı olmadan yürütülüyor" dedi. - SİVAS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 04:58 Kaynak: İHA

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