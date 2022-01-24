Malatya'da kar nedeniyle 542 mahallenin yolu kapandı - Son Dakika

Malatya'da kar nedeniyle 542 yerleşim biriminin yolu kapandı.

Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Merkezinden alınan bilgiye göre, Akçadağ'da 72, Darende'de 67, Pütürge'de 64, Hekimhan'da 50, Arguvan'da 45, Arapgir'de 42, Battalgazi'de 39, Yeşilyurt'ta 37, Doğanşehir'de 36, Yazıhan'da 31, Kale'de 22, Kuluncak'ta 21, Doğanyol ilçesinde de 16 mahalleye kar ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Yağışın etkili olduğu ilçelerde kapanan 542 mahalle yolunu ulaşıma açmak için 500 araç ve 1300 personelle çalışma yapılıyor.