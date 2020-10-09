Malatya'da kayısı, kiraz, elma ve armut ağaçları erken çiçeklendi - Son Dakika

MALATYA'da, kayısı, kiraz, armut ve elma ağaçları çiçek açtı. Tarım İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Demet Köksal, ağaçların bu dönemde çiçek açmasının sebebinin hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi olduğunu belirtti.

Gündüzbey Mahallesi'nde yaşayan Ahmet Berber'e ait meyve bahçesinde tomurcuklanan kayısı, kiraz, armut ve elma ağaçları çiçek açtı. Bahçesine giden normalde mart- nisan aylarında oluşan meyve çiçeklenmesinin aylar önce yaşanmasına şaşırdı.

'BU TÜR ANORMALLİKLER YAŞANABİLMEKTEDİR'Tarım İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Demet Köksal, ağaçların sıcak hava nedeniyle çiçeklendiğini belirterek şöyle konuştu:

"Bitkiler yer değiştirmedikleri için yaşamları boyunca ışık, su ve mineral besin maddeleri gibi zorunlu kaynaklara doğru büyüme yeteneği geliştirmişlerdir. Temel üreme organı olan çiçek; üreme hücrelerinin oluştuğu, mayoz ve haploid gelişmenin gerçekleştiği, döllenmenin gerçekleşip embriyo ve endospermin oluştuğu, tohumun geliştiği ve meyvenin oluştuğu yerdir. Elma ve armut çiçeği iki eşeyli çiçektir. Hem erkek hem de dişi organlara sahip olan çiçeklerdir. Erkek ve dişi eşey hücrelerinin oluşum zamanı türlere, çeşitlere ve ekolojik koşullara göre değişmektedir. Örneğin; kayısılarda eşey hücreleri şubat sonunda, elma ve armutlarda ise ilkbaharda oluşmaktadır. Bitki farklı şekillerde stres yaşadığında veya standart koşullar dışında bir etkiye maruz kaldığında çiçek açabiliyor. Susuzluk, aşırı sıcak, aşırı sulama, aşırı fosforlu gübreleme gibi etkiler buna neden olabilir. Bölgemizde iklim değişikliklerine bağlı, ağaçların sonbaharda çiçek açabilme özelliğinin olduğu bilinmektedir. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olduğunda iklim değişikliği ve küresel ısınmadan dolayı bitkilerin aldandığını üreme faaliyetine devam etmek istemesi sonbaharda çiçek açmasına neden olmaktadır. Her ağacın çiçek açması için bir sıcaklık derecesi vardır. Ağaç yaprakta iken, ihtiyaç duyduğu rutubet ve sıcaklığı yakalandığında yeniden çiçek açmak istemesi güneşli ve sıcak havayı ilkbahar olarak algıladığından, elma ve armut ağaçlarında az da olsa, zaman zaman bu tür anormalliklerin yaşanabilmektedir."