Malatya'da sağanak yağış kayısı üreticilerini vurdu
58 dakika önce
Malatya'nın Yazıhan ilçesinde etkili olan sağanak yağışlar kayısı üreticilerini vurdu.
Malatya Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 08:45 Kaynak: İHA
'nın Yazıhan
ilçesinde etkili olan sağanak yağışlar kayısı üreticilerini vurdu. Kayısının başkenti Malatya'da hasat dönemi sürerken, sergende kurutulan kayısılar yağmur altında kaldı. Yazıhan ilçesinde öğleden sonra başlayan sağanak yağış Yeniköy Mahallesi
'ndeki kayısı üreticilerini vurdu. Üreticiler her ne kadar kendi imkanlarıyla ürünlerini yağmurdan korumak istese de aniden bastıran yağış karşısındaki başarılı olamadı. Tonlarca kayısının yağmurdan etkilendiği olay sonrasında kayısı üreticileri yetkililere çağrıda bulunarak mağduriyetlerinin giderilmesi için yardım istedi.
(Hasan Eryılmaz/İHA)
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