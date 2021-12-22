Malatya'da sağlık çalışanları AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanları, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Başhekim Doç. Dr. Serdar Deniz, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oylamaya sunulan kareleri inceledi.

Deniz, haber kategorisinde Mustafa Hassona'nın "Harabeler arasında yaşam", yaşam kategorisinde Özge Elif Kızıl'ın "Görme engellilerin dayanışması", sporda ise Ali Atmaca'nın "Engelli basketbolcunun sevinci" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Doç. Dr. Serdar Deniz, oylamaya sunulan tüm fotoğrafların çok güzel olduğunu belirterek, AA çalışanlarına başarılar diledi.

Hastanenin Başhekim Yardımcısı Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Leman Acun Delen ise haber kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Ciğerlerimiz yandı" başlıklı fotoğrafını seçerken, yaşam kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Sağlık çalışanlarının şefkatli elleri", sporda ise Şebnem Coşkun'un "Kadınlar için daldı" isimli fotoğrafına oy verdi.

Yenidoğan ünitesinde görev yapan ebeler de "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Doğumhane sorumlusu Ebe Nebahat Yıldırım, haber kategorisinde Aytaç Ünal'ın "İlk kadın taarruz helikopter pilotu", yaşam kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Sağlık çalışanlarının şefkatli elleri", sporda da Ali Atmaca'nın "Engelli basketbolcunun sevinci" karelerini oyladı.

Ebe Gülsüm Çelik ise tercihini, haber kategorisinde Mustafa Çiftçi'nin "Yangından kaçış", yaşamda kategorisinde Johannes P. Christo'nun "Hayvanların can dostu", sporda ise Mustafa Çiftçi'nin "Keyfim yerinde" başlıklı fotoğrafından yana kullandı.

Ebe Ebru Engüzekli de haber kategorisinde Elif Öztürk Özgöncü'nün "Yorgun kahramanlar", yaşamda kategorisinde Johannes P. Christo'nun "Hayvanların can dostu", sporda ise Burak Akbulut'un "Devre arası sohbet" fotoğraflarına oy verdi.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi İletişim ve Tanıtım Birimi Sorumlusu İbrahim Hayta ise yaşam kategorisinde Doğukan Keskinkılıç'ın "Dolunayın güzelliği", haberde Mohammed Hamoud'un "Aç kalan minik yürekler", sporda ise Şebnem Coşkun'un "Kadınlar için daldı" isimli fotoğrafını tercih etti.