Son Dakika Haberleri: Malatya'da serinlemek için baraja giren genç boğuldu
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Malatya'da serinlemek için baraja giren genç boğuldu

1 saat önce

Malatya'da serinlemek için baraja giren genç boğulduMALATYA - Malatya'da serinlemek için baraj gölüne giren genç boğuldu.

Malatya'da serinlemek için baraja giren genç boğuldu
MALATYA - Malatya'da serinlemek için baraj gölüne giren genç boğuldu.
Edinilen bilgiye göre, Battalgazi ilçesine bağlı Hanımın Çiftliği Mahallesi'nde yaşayan Orhan Barışan (21), Atabey İskelesi mevkiinde serinlemek için Karakaya Baraj göletine girdi. Barışan'ın bir süre sonra gözden kaybolması üzerine çevredekiler durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi Su Altı Kurtarma ekibi, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu Barışan'ın cesedine suyun 9 metre derinliğinde ulaştı.
Dalgıçlar tarafından sudan çıkarılan gencin cesedi yapılan incelemenin ardından otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
Hanımın Çiftliği, Battalgazi, Malatya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 08:23 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yangında alevlerin ortasında kalan yaşlı çift, hayatını kaybetti
Aşiret kızıyla fotoğrafını Facebook'a yükleyen genç, kurşun yağmuruna tutuldu Bekçilik sınavını kazanamayan adam, bekçi kıyafeti ve silahla yakalandı Şans eseri muhtar seçilen kadın, köydeki dehşete kurban gitti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.8.2019 21:50:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Malatya'da serinlemek için baraja giren genç boğuldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]