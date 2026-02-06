Malatya\'da Sokak Satıcısına Büyük Operasyon

Malatya'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda bin 791 adet sentetik ecza maddesi 759 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. Operasyonda 9 zanlı gözaltına alındı.

Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Fiziki takipli gerçekleştirilen operasyonda 6 ikamet ve 9 şahsın üzerinde yapılan aramalarda bin 791 adet sentetik ecza maddesi 759 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. Operasyonda 9 zanlı gözaltına alındı.

Zanlıların polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - MALATYA