Malatya'da trafik kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Malatya'da trafik kazası: 3 Yaralı - Son Dakika

Malatya'da trafik kazası: 3 Yaralı

6 saat önce

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Malatya'da trafik kazası: 3 Yaralı, System.String[]

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Doğanşehir ilçesinde Mustafa Aktaş yönetimindeki 44 HD 049 plakalı otomobil, Yolkoru mahallesi düzlüğünde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Yaşanan kazada araçta bulunan Durdane Arslan, Arzu Arslan ve araç sürücüsü ağır yaralandı.

Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Mustafa Aktaş, Doğanşehir, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 02:20 Kaynak: AA
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