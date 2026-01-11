Malatya\'da Yoğun Kar Nedeniyle Eğitime Ara

MALATYA'da yarın etkili olması beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi. Afet Koordinasyon Merkezi tarafından alınan kararla yarın il genelinde motosiklet ve elektrikli mobiletlerin trafiğe çıkması da yasaklandı.

Malatya Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre il genelinde beklenen yoğun kar yağışı, buzlanma ve tipi nedeni ile eğitim ve öğretime bir gün ara verildiği açıklandı. İl Afet Koordinasyon Merkezi'nde Malatya Valisi Seddar Yavuz başkanlığında yapılan toplantıda alınan kararda; "12 Ocak 2026 Pazartesi günü İlimizde beklenen yoğun kar yağışı ve buna bağlı olarak ulaşımda yaşanabilecek buzlanma nedeniyle, vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması adına ilimiz genelinde Milli Eğitim Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı eğitim kurumlarında, 4-6 yaş Kur'an Kurslarında eğitim ve öğretime 1 (bir) gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarında görev yapan malul, gazi, engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır. Ayrıca, anne ve babası çalışan anaokulu ve kreşe devam eden çocukları bulunan personel ile engelli çocuğu bulunan personelden birinin, söz konusu tarihte idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir. Sağlık, Güvenlik ve 7/24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personellerin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birimler tarafından değerlendirilecektir. 12 Ocak 2026 Pazartesi günü, İl genelinde motosiklet, motorlu bisiklet (mobilet) ve motorlu kurye faaliyetlerinin can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürebileceği değerlendirilmiş olup, bir (1) gün süreyle trafiğe çıkışları yasaklanmıştır. Alınan bu karar, sürücülerin ve vatandaşlarımızın güvenliğini korumaya yönelik olup, hava koşullarının normale dönmesine bağlı olarak yeniden değerlendirilecektir. Şehirlerarası ve şehir içi ulaşımda aksaklık yaşanmaması için yeteri sayıda personel ve ekip görevlendirilmiştir. Vatandaşlarımızın alınan tedbirlere uymaları, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları ve yetkili mercilerin yapacağı duyuruları takip etmeleri önemle rica olunur. Kamuoyunun bilgisine sunulur." ifadelerine yer verildi.