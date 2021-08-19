Malazgirt Belediyesinin asfalt çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Muş'un Malazgirt ilçesinde belediyenin cadde ve sokaklarda asfalt çalışmaları devam ediyor.

Bulanık Caddesi, Şehit Ömer Halis Demir Caddesi, Cumhuriyet Meydanı ve şehir otoparkı sıcak asfaltla kaplanıyor.

Çalışmaları inceleyen Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın, yaptığı açıklamada, ilçedeki yolların yenilenerek hizmete sunulması konusunda çaba gösterdiklerini söyledi.

Sıcak asfalt çalışmasının devam ettiğini ifade eden Altın, şöyle konuştu:

"Çalışma yapılan yerlere 7,5 kilometre sıcak asfalt dökeceğiz. Yollarımız ilçe halkımıza hayırlı olsun. Ayrıca ilçe merkezimizin ara yolları ve mahalle aralarında başlattığımız kilitli taş parke çalışmalarımız da devam ediyor."