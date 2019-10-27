Son Dakika Haberleri: Malezya'da "kaçak hayvan avcılarını avlayın" emri
Son Dakika Güncel Malezya'da 'kaçak hayvan avcılarını avlayın' emri

Malezya'da "kaçak hayvan avcılarını avlayın" emri

1 saat önce

KUALA Malezya'da kaçak hayvan avcılığı yapanlara uyarıda bulunuldu.

Malezya'da

KUALA Malezya'da kaçak hayvan avcılığı yapanlara uyarıda bulunuldu.

Kaçak avcılığın yoğun olarak yaşandığı Johor eyaletinde yaşanan hayvan trajedilerinin önüne geçmek için açıklama yapan Johor Eyalet Kralı Sultan İbrahim Sultan İskender, yakın zamanda eyalete bağlı Kota Tinggi kentinde dört kaplanın avlandığını öğrenmekten üzüntü duyduğunu belirtti.

Sultan İbrahim, kaçak avcılara hitaben, "Yerli veya yabancı bütün avcılara son uyarımdır. Eğer kaplanları veya doğal yaşama ait herhangi bir hayvan türünü avlarlarsa karşılığında kendileri de avlanacaktır." dedi.

Kaçak avcılığın önlenmesi için Malezya Doğal Yaşam ve Parklar Birimi'ni (PERHILITAN) daha uyanık hareket etmeye çağıran Sultan İbrahim, "Yetkililer Johor ormanlarında devriyelerini artırmalı ve kaçak avcılığın kökünü kurutmalıdır." şeklinde konuştu.

Malezya'nın güney eyaletlerinde fil ve kaplanların yasa dışı şekilde avlanması vakaları sıkça yaşanıyor.

Avlanan fillerin dişi yurt dışına kaçırılıp satılırken kaplanların bir tanesinin fiyatı ise yaklaşık 25 bin dolara kadar çıkabiliyor.

Sultan İbrahim, İskender, Malezya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 04:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Askerlik dönüşü sözleriyle tepki çeken Ekin Mert Daymaz'dan açıklama: Sözlerim başka yere çekildi
Transparan kıyafetiyle büyüleyen Defne Samyeli'den Cem Yılmaz'a "Ne kaybettiğine dön bir bak" pozları İBB'den barajlardaki korkutan görüntüyle ilgili açıklama: İstanbul'da barajların doluluk oranı mevsim normallerindedir YPG'li terörist Mazlum Kobani'nin kırmızı bülten dosyası ortaya çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2019 06:16:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Malezya'da "kaçak hayvan avcılarını avlayın" emri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]