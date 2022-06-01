Malezya'daki Dev Panda Sheng Yi 1 Yaşını Kutladı - Son Dakika
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Malezya'daki Dev Panda Sheng Yi 1 Yaşını Kutladı

01.06.2022 12:11
Malezya'daki Dev Panda Sheng Yi 1 Yaşını Kutladı

KUALA LUMPUR, 1 Haziran (Xinhua) -- Bir yaşındaki dev panda Sheng Yi, Salı günü Malezya'daki Negara Hayvanat Bahçesi'nin Dev Panda Koruma Merkezi'ndeki doğum günü partisinde özel bir pasta yedi.

KUALA LUMPUR, 1 Haziran (Xinhua) -- Bir yaşındaki dev panda Sheng Yi, Salı günü Malezya'daki Negara Hayvanat Bahçesi'nin Dev Panda Koruma Merkezi'ndeki doğum günü partisinde özel bir pasta yedi. Salı günü ayrıca Çin ile Malezya arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 48. yıl dönümü de kutlandı.

Malezya'daki Dev Panda Sheng Yi 1 Yaşını Kutladı

Dev panda yavrusu Sheng Yi, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur yakınlarındaki Negara Hayvanat Bahçesi'nin Dev Panda Koruma Merkezi'nde ilk doğum gününü kutladı, 31 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Zhu Wei/Xinhua)

Malezya'daki Dev Panda Sheng Yi 1 Yaşını Kutladı

Dev panda yavrusu Sheng Yi, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur yakınlarındaki Negara Hayvanat Bahçesi'nin Dev Panda Koruma Merkezi'nde ilk doğum gününü kutladı, 31 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Zhu Wei/Xinhua)

Malezya'daki Dev Panda Sheng Yi 1 Yaşını Kutladı

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur yakınlarındaki Negara Hayvanat Bahçesi'nin Dev Panda Koruma Merkezi'nde birinci doğum gününü kutlayan dev panda yavrusu Sheng Yi oynuyor, 31 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Zhu Wei/Xinhua)

Malezya'daki Dev Panda Sheng Yi 1 Yaşını Kutladı

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur yakınlarındaki Negara Hayvanat Bahçesi'nin Dev Panda Koruma Merkezi'nde birinci doğum gününü kutlayan dev panda yavrusu Sheng Yi oynuyor, 31 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Zhu Wei/Xinhua)

Malezya'daki Dev Panda Sheng Yi 1 Yaşını Kutladı

Dev panda yavrusu Sheng Yi, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur yakınlarındaki Negara Hayvanat Bahçesi'nin Dev Panda Koruma Merkezi'nde ilk doğum gününü kutladı, 31 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Zhu Wei/Xinhua)

Malezya'daki Dev Panda Sheng Yi 1 Yaşını Kutladı

Dev panda yavrusu Sheng Yi, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur yakınlarındaki Negara Hayvanat Bahçesi'nin Dev Panda Koruma Merkezi'nde ilk doğum gününü kutladı, 31 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Zhu Wei/Xinhua)

Malezya'daki Dev Panda Sheng Yi 1 Yaşını Kutladı

Dev panda yavrusu Sheng Yi, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur yakınlarındaki Negara Hayvanat Bahçesi'nin Dev Panda Koruma Merkezi'nde ilk doğum gününü kutladı, 31 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Zhu Wei/Xinhua)

Malezya'daki Dev Panda Sheng Yi 1 Yaşını Kutladı

Dev panda yavrusu Sheng Yi (solda) ve annesi Liang Liang, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur yakınlarındaki Negara Hayvanat Bahçesi'nin Dev Panda Koruma Merkezi'nde Sheng Yi'nin birinci doğum gününü kutluyor, 31 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Zhu Wei/Xinhua)

Malezya'daki Dev Panda Sheng Yi 1 Yaşını Kutladı

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur yakınlarındaki Negara Hayvanat Bahçesi'nin Dev Panda Koruma Merkezi'nde birinci doğum gününü kutlayan dev panda yavrusu Sheng Yi oynuyor, 31 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Zhu Wei/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

Hayvanat Bahçesi, Kuala Lumpur, Malezya, Doğum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malezya'daki Dev Panda Sheng Yi 1 Yaşını Kutladı - Son Dakika


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