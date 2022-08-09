Mali'de teröristlerin saldırısında 17 asker yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Mali'de teröristlerin saldırısında 17 asker yaşamını yitirdi

09.08.2022 14:20
Mali'de teröristlerin saldırısında 17 asker yaşamını yitirdi

Mali'nin Gao Bölgesine bağlı Ansongo mevkisinde, terör örgütü DEAŞ'a bağlı silahlı gruplarca düzenlenen saldırıda 17 askerin hayatını kaybettiği belirtildi.

Mali'nin Gao Bölgesine bağlı Ansongo mevkisinde, terör örgütü DEAŞ'a bağlı silahlı gruplarca düzenlenen saldırıda 17 askerin hayatını kaybettiği belirtildi.

Silahlı Kuvvetler Enformasyon ve Halkla İlişkiler Direktörü Albay Souleymane Dembele, yaptığı açıklamada, Ansongo mevkisindeki Tespit köyüne DEAŞ'a bağlı silahlı grupların saldırı düzenlediğini belirtti.

Dembele, saldırıda 17 asker ve 4 sivilin hayatını kaybettiğini, 22 askerin yaralandığını ve 9 askerin ise kayıp olduğunu bildirdi.

Bölgede bulunan evleri ve araçları ateşe veren teröristlere şiddetle karşılık verildiğini aktaran Dembele, 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini kaydetti.

Yabancı askeri misyonlara rağmen terör örgütleri saldırılarına devam ediyor

Sahel bölgesinde "3 ülke sınırı" olarak bilinen Burkina Faso, Mali ve Nijer, son yıllarda terör örgütü El Kaide'ye bağlı gruplar ile DEAŞ'ın saldırılarına maruz kalıyor.

Mali'de 2013'ten bu yana konuşlu yabancı askeri misyonlara rağmen ülkedeki terör örgütleri saldırılarına devam ediyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mali'de teröristlerin saldırısında 17 asker yaşamını yitirdi - Son Dakika

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