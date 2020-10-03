Malkara'da hafif ticari araç su kanalına devrildi: 3 yaralı - Son Dakika

Malkara ilçesinde hafif ticari aracın su kanalına devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Tekirdağ istikametinden Malkara'ya giden H.C. yönetimindeki 34 GJ 9917 plakalı hafif ticari araç, Yenice Mahallesi'nde bariyerlere çarptıktan sonra ortadaki su kanalına devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan N.C. ve S.C. yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 11:25 - Kaynak: AA
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