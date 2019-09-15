Malkara yağlı güreşleri nefesleri kesti

Başpehlivanlık final müsabakasında Kırkpınar 'ın başpehlivanı Orhan Okulu ile karşı karşıya gelen Serhat Gökmen rakibini yenerek Malkara'nın Başpehlivanı oldu.

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