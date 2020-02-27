Mamak Belediyesinden "Gülümseyen Sokaklar" projesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mamak Belediyesinden 'Gülümseyen Sokaklar' projesi - Son Dakika

Mamak Belediyesinden "Gülümseyen Sokaklar" projesi

7 saat önce

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Gülümseyen Sokaklar" projesini başlattı.

Mamak Belediyesinden

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Gülümseyen Sokaklar" projesini başlattı.


Mamak Belediyesi, "Mutlu Yarınlar" sloganıyla başlatılan ve geri dönüşüme katkı sağlamak, vatandaşlara çevre bilincini aşılamak ve toplum kurallarına dikkat çekmek amacı taşıyan "Gülümseyen Sokaklar" projesini hayata geçirdi. Projenin açılışını yapan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Eskiden ne selamı, sabahı eksik ederdik ne de komşu ziyaretini. Birbirimizin sadece hukukunu değil, göz hakkını bile gözetirdik. Evde pişen her lokmanın bir parçası eşle dostla paylaşılırdı. Çocuklar sokakta güvenle gezerdi, biz de geceye kadar oynardık sokaklarda asla endişe etmezdik. Mahalle kültürü denen bir şey vardı. Bunlar süreç içerisinde maalesef zayıfladı. Önce gelip gitmeler azaldı, sonra selamlar azaldı. Komşu evlerden sokaklara, sokaklardan mahallelere, mahallelerden şehirlere yayılır oldu bu zayıflama. Dedeli torunlu geniş ailelerimiz vardı, sonra çekirdek ailelere dönüştü bu. Anne babalarıyla evini ayıran gençlerin sayısı arttı maalesef. 'Bu durumdan mutlu muyuz?' diye sormak isterim. Cevap sizlerde, maalesef mutluluk getirmediğini biliyoruz" dedi.


Zamanın değiştiğini dile getiren Köse, "Zamanla birlikte toplumsal alışkanlıklar ve kurgular değişti. Aslında değişim iyidir ancak bazı değerleri korumak, onları geliştirmek, yaşatmak çok daha iyidir. İşte 'Gülümseyen Sokaklar' tam da bunu hedefliyor" ifadelerini kullandı.


Köse, "Şehrimiz büyüsün, gelişsin, akıllı şehir olsun, bunun için çalışıyoruz. Bununla birlikte bize ait, belki farkında olmadığımız o lezzetleri sonraki nesillere nasıl aktarırız bunun çabası içindeyiz. Bu yüzden evlerimize, iş yerlerimize yapıştıracağımız birtakım uyarı çıkartmalarıyla sizlere tekrar saygıyı, sevgiyi, karşılıklı anlayışı, sokaklarımızı daha temiz tutmayı, hayvanlarla olan ilişkilerimizi tekrar gözden geçirmeyi hatırlatmak ve bu güzellikleri tekrar yaşatmak istiyoruz. Özellikle gençlerimiz için graffiti (duvar yazısı) hazırladık. Duvar yazılarıyla hem değerlerimizi anlatmak, hatırlatmak istiyoruz" şeklinde konuştu.


Engelli vatandaşlar için çalıştıklarını da vurgulayan Köse, "Engelsiz bir yaşam istiyoruz" ifadelerini kullandı. Geri dönüşüm çalışmalarını da anlatan Köse, "Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'ın eşi hanımefendi Sayın Emine Erdoğan 'Sıfır Atık' projesini başlattı. Bu projeye milletimizin olağanüstü destek verdiğini biliyorsunuz. Biz de 'Geri dönüşüm muhteşem olacak' sloganıyla farkındalığı artırmaya çalışıyoruz. Başta plastik olmak üzere doğaya, çevremize zarar veren atıklarımızı azaltmak noktasında bir sorumluluğu paylaşıyoruz" dedi.


Belediye Başkanı Köse, Mamak'ta keten çanta, pil kabı, çöp torbası hediye edeceklerini de ifade etti.


İki gün geri dönüşüm atıkları toplanacak


Köse, Mamak'ta haftanın iki günü geri dönüşüm atıkları toplanacağını, geriye kalan günlerde evsel atık toplanacağını belirtti. Sokak hayvanlarını unutmadıklarını söyleyen Köse, "Şehrin dokusuyla uyumlu, sempatik mama ve su kapları hazırladık. Onları güzel Mamakımızın değişik yerlerine yerleştirmeye başladık" ifadelerini kullandı. 64 noktaya mama kabı koyduklarını belirten Köse, 8 mahallede çalışmaya başladıklarını da kaydetti.


Köse, konuşmasının ardından çocuklar ile birlikte duvar boyayarak projeyi başlattı. - ANKARA

Mamak Belediyesi, Murat Köse, Mamak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 03:48 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çıldır Aktaş Sınır Kapısı, koronavirüsü vakasının artması nedeniyle geçişlere kapatıldı
Kritik görüşme sonrası Pentagon'dan Türkiye açıklaması: İdlib'de birlikte çalışmanın yollarını arıyoruz İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan İdlib açıklaması: Zaman doluyor, artık planlarımızı devreye sokacağız Görevden uzaklaştırılan Vefa Salman'dan ilk açıklama: İddialar doğru değil

Son Dakika Haberleri
22:40 Birce Akalay'dan sosyal medya hesabından güldüren paylaşım: Frikik vermeyi sizden öğrenecek değiliz
21:50 Netflix'in Türk yapımı dizisi Hakan Muhafız davalık oldu
21:45 CZN Burak'ın rüşvet operasyonunda tutuklanan annesi tahliye edildi
21:05 Usta sanatçı Aydemir Akbaş'tan koronavirüs sözleri: Bana virüs falan işlemez
20:34 Amerika'da yayın yapan yetişkin film sitesi, koronavirüsten etkilenen bölgelerde ücretsiz 'premium üyelik' veriyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2020 22:49:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Mamak Belediyesinden "Gülümseyen Sokaklar" projesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]