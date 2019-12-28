Mamak'tan Milli Şair'e vefa - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mamak'tan Milli Şair'e vefa - Son Dakika

Mamak'tan Milli Şair'e vefa

6 saat önce

Vefatının 83. yıl dönümünde İstiklal Marşı'nın yazarı Milli Şair Mehmet Akif Ersoy Mamak'ta anıldı.

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Vefatının 83. yıl dönümünde İstiklal Marşı'nın yazarı Milli Şair Mehmet Akif Ersoy Mamak'ta anıldı.


Mamak Belediyesi ve Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen anma programı Mamak Belediyesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Anma programına Mamak Kaymakamı Ziya Polat, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özel, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.


Mamak Belediyesi Aile Merkezleri ve Mamak Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi tarafından hazırlanan Mehmet Akif Ersoy konulu resim sergisinin açılışının gerçekleştirildiği programda, Mamak'taki liselerde gerçekleştirilen Mehmet Akif konulu mektup yarışmasında dereceye giren öğrencilere de ödülleri verildi.


Geçmiş unutulmayacak


Mehmet Akif Ersoy'un milli ve manevi değerlerinin en büyük savunucusu olduğunu dile getiren Mamak Kaymakamı Ziya Polat, "Milletimizi değerleriyle buluşturan ve bu değerleri evrenselleştiren Mehmet Akif Ersoy'u anlamak, fikirlerine sahip çıkarak yeni nesillere anlatmak en önemli görevlerimizdendir" dedi.


Mehmet Akif Ersoy'un çileyle, mücadeleyle, sürgünlerle yoğrulmuş hayatının bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki nesillere de örnek olacağını belirten Mamak Belediye Başkanı Köse de, "Mehmet Akif, kökleri derinlere giden fikirleriyle gerçek anlamda bir dava adamı, bir mütefekkir, bir münevverdir. Hayatını milletine, değerlerine vakfeden Mehmet Akif gerçek manada bir dava adamıdır. Akif'e minnet borcumuzu ödeyebilmek için, gençlerimize, Akif'teki insan, millet ve vatan sevgisini, dürüstlüğü, ahde vefayı, mücadele ruhunu, kahramanlığı ve cesareti anlatmalı, yüksek ideallerini, davasını, heyecanını yaşatmalı, Mehmet Akif'i düşünceleriyle, dünya görüşüyle, güç karşısındaki asil duruşuyla geleceğe taşımalıyız" dedi.


Akif'e mektup ödüllendirildi


Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, Mehmet Akif konulu barkovizyon gösterisiyle devam etti. Ardından Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Mamak'taki liselerde düzenlenen Mehmet Akif Ersoy konulu mektup yazma yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri Kaymakam Polat, Başkan Köse ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Özel tarafından verildi. - ANKARA

Mehmet Akif Ersoy, Mamak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 10:04 Kaynak: İHA
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