Manavdan aldığı armudun üzerinde oldukça nadir görülen Udumbara çiçeğine rastladı - Son Dakika

Çal ilçesinde alışveriş yapmak bir manava giden Abdurrahman Usul ve Recep Zabun, buradaki aldığı meyvelerle birlikte mesire alanına gitti. Ardından masada oturan Usul, poşeti açarak armudu yemeye hazırlanırken, üstünde bir şey olduğunu fark etti.

ARMUDU YEMEYİP SAKLADI

Yakından inceleme yapan Usul, daha önce bilgi sahibi olduğu 'Avatar' da denilen Udumbara çiçeğini gördü. Cennetten gelen hayır çiçeği olduğuna inanıldığını arkadaşı Zabun'a söyleyen Uslu, armudu özenle saklamaya karar verdi.

'CENNETTEN GELEN HAYIR' OLARAK BİLİNİYOR

Çiçeğin aynı zamanda ortaya çıktığı an bir kralın doğacağına da inanıldığını belirten Usul, "Budizm efsanesinde yer alan ve 'Cennetten gelen hayır' olarak bilinen Udumbara çiçeği, ortaya çıktığı zamanlarda bir kralın doğacağına inanılıyormuş. Ne kadar doğru olduğu bilinmez" dedi.

GERÇEK ÇOK BAŞKA

Öte yandan, Uzmanlar ise Udumbara çiçeği olarak lanse edilen organizmanın, aslında bir böceğe ait yumurtalar olduğunu belirtiyor.