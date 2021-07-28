Orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor (11) - Son Dakika

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangına, çevre illerdeki ekiplerin de desteğiyle karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Kavaklı, Sarılar, Kalemler ve Yeniköy mahallelerindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Bunun üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Yangın, 12 ilden gönderilen 19 helikopter, 103 arazöz, 6 dozer, 1 uçak ve 412 orman işçisiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.