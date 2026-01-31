Manisa Basket, Erokspor\'la Mücadele Edecek

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde geçen hafta evinde Onvo Büyükçekmece Basketbol takımı 79-71 yenerek alt sıralardan kurtulma yolunda kritik bir galibiyete imza atan Glin Manisa Basketbol yarın, 18'inci hafta maçında Safiport Erokspor'a konuk olacak. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak maçın hava atışı saat 18.00'de yapılacak. Manisa Basket oynadığı 17 maçta 5 galibiyet elde ederken, 12 yenilgi aldı. Erokspor ise rakiplerini 10 kez yendi, 7 maçını ise kaybetti.