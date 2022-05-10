Manisa'da engellilerin araçlarına reflektif bant yapıştırıldı - Son Dakika
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Manisa'da engellilerin araçlarına reflektif bant yapıştırıldı

10.05.2022 20:38
Manisa'da engellilerin araçlarına reflektif bant yapıştırıldı

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde jandarma ekiplerince, engelli vatandaşların araçlarına trafikte görünürlüklerini artırmak amacıyla reflektif bant yapıştırıldı.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde jandarma ekiplerince, engelli vatandaşların araçlarına trafikte görünürlüklerini artırmak amacıyla reflektif bant yapıştırıldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri mahalle muhtarlarıyla irtibata geçerek engelli vatandaşların yaşadığı evlere gitti.

Ekiplerce, mahallelerde yaşayan 20 engelli vatandaşın tekerlekli sandalyesi ve akülü araçlarına, kara yolunda görünürlüklerini arttırmak ve diğer sürücüler tarafından fark edilmesini sağlamak amacıyla reflektif bant yapıştırıldı.

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Jandarma, Hisarcık, Engelli, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Manisa'da engellilerin araçlarına reflektif bant yapıştırıldı - Son Dakika


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