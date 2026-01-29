Manisa\'da İzinsiz Kazı Operasyonu!

Manisa'nın Gördes ilçesinde izinsiz kazı yapan 5 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ile Gördes İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 29 Ocak'ta saat 17.00 sıralarında müşterek olarak yürütülen çalışma kapsamında, izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenlendi. Operasyonda A.A. (52), H.Y. (43), A.Y. (37), İ.B. (42) ve M.U.K. (29) isimli şahıslar kazı yaptıkları esnada suçüstü yakalandı.

Olay yerinde yapılan aramada, izinsiz kazıda kullanıldığı belirlenen; 1 adet jeneratör, 1 adet hilti, 1 adet zincirli caraskal, 1 adet darbeli matkap, 10 adet çeki halatı, 3 adet balyoz, 5 adet çeki demiri ile çok sayıda kazı malzemesine el konuldu.

Gözaltına alınan şüphelilerin, 30 Ocak Cuma günü Gördes Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmek üzere jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. - MANİSA