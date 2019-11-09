Son Dakika Haberleri: Manisa'da, şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
Son Dakika Güncel Manisa'da, şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Manisa'da, şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

6 saat önce

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Manisa'da, şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı, System.String[]

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Salihli- Alaşehir karayolu Piyadeler mevkiinde meydana geldi. Alaşehir Belediyesi Fen İşlerinde çalıştığı öğrenilen Özgür Tangit (40) yönetimindeki 45 KB 8644 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü Tangit ile birlikte otomobilde bulunan Mehtap Tangit (38), Egemen Tangit (10) ve Halise Dila Tangit yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralılardan Egemen Tangit'in durumunun ağır olduğu öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Piyadeler, Alaşehir, Salihli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 09:52 Kaynak: DHA
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