MANİSA Kaçak kazı yapanlar drone ile suçüstü yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel MANİSA Kaçak kazı yapanlar drone ile suçüstü yakalandı - Son Dakika

MANİSA Kaçak kazı yapanlar drone ile suçüstü yakalandı

7 saat önce

Kaçak kazı yapanlar drone'LU suçüstü yakalandıMANİSA'nın Salihli ilçesinde iş makinesiyle kaçak kazı yapan 3 kişi, drone'le tespit edilip jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Kaçak kazı yapanlar drone'LU suçüstü yakalandı

MANİSA'nın Salihli ilçesinde iş makinesiyle kaçak kazı yapan 3 kişi, drone'le tespit edilip jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Salihli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi(JASAT), dün, Süleymaniye Mahallesi Çiftlik mevkiindeki zeytinlik alanda iş makinesi ile kaçak kazı yapıldığını öğrendi. Bölgeyi drone'la tarayan JASAT ekipleri, iş makinesiyle kaçak kazı yapanların yerini tespit edip, Poyrazdamları Karakol Komutanlığı ile birlikte operasyon düzenledi. Operasyonda M.Y.(46), M.A.(62) ve B.Ü.'yü(60) zeytinlik alanda iş makinesiyle kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan 3 kişi, ifadeleri sonrası serbest bırakıldı.

MANİSA Kaçak kazı yapanlar drone ile suçüstü yakalandı

Jandarma, Salihli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 01:56 Kaynak: DHA
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