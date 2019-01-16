Son Dakika Haberleri: Manisaspor 13 Futbolcu Deniyor

Manisaspor 13 Futbolcu Deniyor

43 dakika önce

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezon başından bu yana borçları yüzünden 15 puanı silinen eksi 7 puanlı Manisaspor, 29 eski futbolcusundan muvafakatname alıp transfer yasağını kaldırırken takviye için çalışmalarını hızlandırdı.

Manisaspor 13 Futbolcu Deniyor, System.String[]


TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezon başından bu yana borçları yüzünden 15 puanı silinen eksi 7 puanlı Manisaspor, 29 eski futbolcusundan muvafakatname alıp transfer yasağını kaldırırken takviye için çalışmalarını hızlandırdı. 

Son olarak Amed Sportif forması giyen defans oyuncusu Muhammet Sercan Türkeri ile prensip anlaşmasına varan siyah-beyazlıların şu an boşta olan 13 oyuncuyu denediği öğrenildi. 

Manisaspor'la idmanlara çıkmaya başlayan futbolcuların teknik direktör Kazım Akgün'ün gözüne girebilmek için hırsla çalıştığı kaydedildi. Yönetimin transferde tüm yetkiyi genç çalıştırıcıya verdiği ve en kısa sürede Kazım Akgün'ün futbolcuların geleceğini belirleyeceği vurgulandı. Manisaspor, ara transferin sona ereceği 31 Ocak'a kadar kadrosunu takviye etmeye çalışacak. - Manisa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 12:11 Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Manisaspor, Spor
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