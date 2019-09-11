Son Dakika Haberleri: Manisaspor-turgutluspor: 1-2
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Manisaspor-turgutluspor: 1-2

1 saat önce

STAT: 19 MayısHAKEMLER: Ayberk Demirbaş (xx), Barış Sun (xx), Çağrıcan Pazarcıklı (xx)MANİSASPOR: Deniz (x) - Mert (xx), Okan (x) (Dk. 46 Bilal xxx), Bayram (x), Mehmet Can (xx), Atakan (xxx), Enes (x) (Dk. 46 Ayhan xx), Barış (xx), İlkay (x), Fatih (xx), Vahap (x) (Dk.

Manisaspor-turgutluspor: 1-2, System.String[]

STAT: 19 Mayıs

HAKEMLER: Ayberk Demirbaş (xx), Barış Sun (xx), Çağrıcan Pazarcıklı (xx)

MANİSASPOR: Deniz (x) - Mert (xx), Okan (x) (Dk. 46 Bilal xxx), Bayram (x), Mehmet Can (xx), Atakan (xxx), Enes (x) (Dk. 46 Ayhan xx), Barış (xx), İlkay (x), Fatih (xx), Vahap (x) (Dk. 70 Ferit x)

TURGUTLUSPOR: Can (xx) - Hayrullah (xx), Muhammed (xx), Kadir (xxx), Alperen (xx), Mustafa (xxx), Oğuzhan (xxx) (Dk. 86 Emre), Sezer Batuhan (xx), Güner (xxx), Ferhat (xx), Hüseyin (x) (Dk. 65 Onur xxx)

GOLLER: Dk. 18 Mustafa, Dk. 86 Onur (Turgutluspor); Dk. 46 Bilal (Manisaspor)

SARI KART: Güner (Turgutluspor)

Ziraat Türkiye Kupası 2'nci eleme turunda Manisaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup eden Turgutluspor, adını 3'üncü tura yazdırdı. 19 Mayıs Stadı'nda oynanan karşılaşmada Turgutluspor, 18'inci dakikada Mustafa'nın golüyle öne geçti. Transfer yasağı nedeniyle altyapı oyuncuları ve profesyonel yaptığı amatör futbolculardan kurulu kadroyla mücadele eden Manisaspor, 46'ncı dakikada 15 yaşındaki Bilal'nin golüyle beraberliği yakaladı. Konuk ekipte 86'ncı dakikada sahneye çıkan Onur, takımına turu getirdi.

- Manisa

Turgutluspor, Mehmet Can, Manisaspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 05:54 Kaynak: DHA
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