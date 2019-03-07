Son Dakika Haberleri: Mansur Çalar'a Futboldan Men Cezası

Mansur Çalar'a Futboldan Men Cezası

1 saat önce

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Sakaryasporlu futbolcuları kesici ve delici aletle yaraladığı gerekçesiyle hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılan Amedsporlu Mansur Çalar'a sürekli hak mahrumiyeti cezası verdi.

Mansur Çalar'a Futboldan Men Cezası, System.String[]
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Sakaryasporlu futbolcuları kesici ve delici aletle yaraladığı gerekçesiyle hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılan Amedsporlu Mansur Çalar'a sürekli hak mahrumiyeti cezası verdi.

Geçtiğimiz hafta oynanan Amedspor - Sakaryaspor maçında futbolculara kesici delici aletle saldırdığı gerekçesiyle PFDK'ya sevk edilen Çalar'a futboldan 4 yıl men cezası verildi. Cezanın 3 yılı aşması nedeni ile hak mahrumiyeti Mansur Çalar'ın futbolculuk hayatını sona erdirdi. PFDK ayrıca, Mansur Çalar'a 25 bin lira para cezası verirken, yine Sakaryaspor maçında olaylara karışan Amedsporlu futbolculardan Muhlis İstemi'ye 5 maç men ve 5 bin lira para cezası, Muhammed Ali Özdemir'e 4 maç men ve 2 bin 400 lira para cezası verdi.

Sakaryaspor maçındaki olaylar için Amedspor'a 1 maç seyircisiz oynama cezası ve 15 bin lira para cezası verilirken, kulübe çirkin ve kötü tezahüratlar için de ihtar verildi.

Olaylara karışan Sakaryasporlu futbolcu Serkan Odabaşoğlu'na ise 5 maç men cezası verilmesi kararlaştırıldı. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 05:06 Kaynak: İHA

Spor
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