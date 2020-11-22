Mantar toplamaya gittikleri traktör devrildi: 2 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Mantar toplamaya gittikleri traktör devrildi: 2 ölü, 1 yaralı

22.11.2020 16:02
Mantar toplamaya gittikleri traktör devrildi: 2 ölü, 1 yaralı, System.String[]

SAKARYA (İHA) – Sakarya'nın Taraklı ilçesinde mantar toplamaya gittikleri traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

SAKARYA (İHA) – Sakarya'nın Taraklı ilçesinde mantar toplamaya gittikleri traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, Taraklı ilçesi Uğurlu Mahallesi Yanıkdere mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 59 yaşındaki Şerafettin Gök idaresindeki 14 BD 591 plakalı traktör, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kontrolden çıkan traktör takla attı. Meydana gelen kaza sonrası olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan sürücü Şerafettin Gök ile amcasının gelini olduğu öğrenilen Necla Gök (51) olay yerinde hayatını kaybetti. Traktörde bulunan ve yaralanan sürücü Şerafettin Gök'ün eşi Tenzile Gök ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazada hayatını kaybeden Şerafettin ve Necla Gök'ün cenazeleri Geyve Devlet Hastanesi Morguna kaldırılırken, konu ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Mantar toplamaya gittikleri traktör devrildi: 2 ölü, 1 yaralı
Mantar toplamaya gittikleri traktör devrildi: 2 ölü, 1 yaralı
Mantar toplamaya gittikleri traktör devrildi: 2 ölü, 1 yaralı

Sakarya, Taraklı, Traktör, Mantar, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Mantar toplamaya gittikleri traktör devrildi: 2 ölü, 1 yaralı - Son Dakika


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