Mardin'de 614 kök Hint keneviri ele geçirildi - Son Dakika

Mardin'de 614 kök Hint keneviri ele geçirildi

Mardin'in Savur ilçesindeki uyuşturucu operasyonda 614 kök Hint keneviri ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı.

Mardin'in Savur ilçesindeki uyuşturucu operasyonda 614 kök Hint keneviri ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeşilalan Mahallesi Afte Yaylası'nda bir şüphelinin tarlasında kenevir yetiştirdiği ve kubar esrar imal ettiğinin belirlenmesi üzerine çalışma başlattı. Tarlaya operasyon düzenleyen ekipler, narkotik köpekleriyle yaptıkları aramada 614 kök Hint keneviri ile 30 gram esrar, uyuşturucu kullanma aparatı, hassas terazi ve 4 ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi. Gözaltına alınan tarla sahibi Y.A, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haber Yayın Tarihi: 29.07.2020 06:43

Kaynak: AA

YORUMLAR (1) OKuyucu: Operasyonu yapan askerlerimizin, başlarındaki komutanın emeklerine sağlık Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır

Son Dakika

Gerginlik yaşadığımız Yunanistan, Türkiye'den 50 İHA sipariş etti

Final maçında gol sonrası Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu'nun yaptığı hareket kameraya yansıdı

Son Dakika: Alanyaspor'u 2-0 yenen Trabzonspor, Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü

YKS'den kötü sonuç alan 18 yaşındaki Berfin intihar etti

Türkiye'den Doğu Akdeniz resti: Hiç kimse bize engellemeye kalkmasın

Serel Yereli, iç çamaşırlı fotoğrafını paylaşıp meydan okudu: Çıplak, giyinik, canım nasıl isterse

Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı'ndaki rüşvet iddialarına yanıt verdi: Soruşturuluyor

Spor yorumcusu Erman Toroğlu'ndan çarpıcı sözler: Ali Koç'u mahkemeye verdim

Gençlerbirliği'nde Hamza Hamzaoğlu dönemi sona erdi

Gupse Özay ve Barış Arduç, 6 yıllık birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı

Kendisini peygamber ilan eden şahıs, yargılandığı mahkeme salonunda öldürüldü

Genç kız yardım ettiği şahsın defalarca tecavüzüne uğradı, sesini ancak sosyal medyadan duyurabildi

Koronavirüs şüphesiyle götürüldüğü hastaneden kocası tarafından kaçırılan kadın mahkum: Beni sevdiği için kaçırdı

İYİ Parti'de toplu istifa! Isparta İl Başkanı ve 7 ilçe başkanı görevlerini bıraktı

Ayasofya krizi sonrası, UEFA'nın Türk ve Yunan takımlarını Şampiyonlar Ligi'nde eşleştirmeyeceği iddia edildi