Mardin'de çiftçilere tarımda tasarruflu su kullanımı eğitimi verildi

Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) Kamu ve Özel Sektör İşbirliği Koordinatörlüğünce çiftçilere tarımda tasarruflu su kullanımı eğitim semineri düzenlendi.

MAÜ Kızıltepe Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Doğan tarafından İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde eğitim verildi.

Ülkedeki tatlı su kaynaklarının yüzde 70'inin tarımsal faaliyetlerde kullanıldığını belirten Doğan, iklim değişikliği nedeniyle tasarruflu su kullanımının önem kazandığını kaydetti.

Doğan, "Mevcut su kaynaklarının etkin bir şekilde kullanılması için toprak, iklim, bitki, sulama sistemi, sulama yöntemi, su ile verim ilişkileri ve çiftçi isteklerinin göz önüne alınarak sulama zamanının planlanması ile bu sonuçlara dayalı interaktif bir su dağıtım planlaması yapılması gerekir." dedi.

Seminere, İl Tarım ve Orman Müdürü Menduh Dinler, İlçe Tarım ve Orman Müdürleri, tarım danışmanları ve çiftçiler katıldı.