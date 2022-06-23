Mardin'de devrilen sepetli motosikletin sürücüsü kurtarılamadı - Son Dakika
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Mardin'de devrilen sepetli motosikletin sürücüsü kurtarılamadı

23.06.2022 11:22
Mardin'de devrilen sepetli motosikletin sürücüsü kurtarılamadı

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, kontrolden çıkarak şarampole devrilen sepetli motosikletten savrulan Ziver Kart (54), hastanede kurtarılamazken, yaralı eşi ve kızının tedavisi ise sürüyor.

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, kontrolden çıkarak şarampole devrilen sepetli motosikletten savrulan Ziver Kart (54), hastanede kurtarılamazken, yaralı eşi ve kızının tedavisi ise sürüyor.

Kaza, dün öğleden sonra Nusaybin ilçesi Küçük Sanayi Sitesi mevkisi uluslararası İpekyolu'nda meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen sepetli motosiklet, Ziver Kart'ın (54) kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, motosikletten yola savrulan Kart ile eşi Seve ve Naime Kart yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sağlık durumu kritik olan Ziver Kart, burada yapılan tüm müdahalelere yaşamını yitirdi. Kızı Naime ve eşi Seve'nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.


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Kaynak: DHA

İpekyolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mardin'de devrilen sepetli motosikletin sürücüsü kurtarılamadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mardin'de devrilen sepetli motosikletin sürücüsü kurtarılamadı - Son Dakika
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