Mardin'de iki aile arasında silahlı kavga: 4 yaralı
1 saat önce
Mardin'de iki aile arasında çıkan silahlı ve sopalı kavgada 4 kişi yaralandı.
Mardin
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 10:50 Kaynak: İHA
'de iki aile arasında çıkan silahlı ve sopalı kavgada 4 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Artuklu
ilçesine bağlı Yolbaşı
Mahallesi'nde iki aile arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı, taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü. İki aile arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Kavga olay yerine giden jandarma ekibinin ve mahalle sakinlerinin araya girmesiyle son bulurken, kavgada yaralanan 4 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma
ekipleri mahallede yeni bir kavga yaşanmaması için güvenlik önemlerini alarak, geniş çaplı soruşma başlattı.
(İHA)
Otobüste genç kızı taciz ettiği iddia edilen şüpheli tutuklandı
"Savaş" diyen HDP'lilere emniyet müdüründen tokat gibi cevap
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bize kimse kabile devleti muamelesi yapamaz
Resmi gazetede yayımlandı! Tapu senedinde artık fotoğraf olmayacak