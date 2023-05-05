Mardin'de iki çocuğu taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan uzman çavuş tutuklandı - Son Dakika
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Mardin'de iki çocuğu taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan uzman çavuş tutuklandı

05.05.2023 23:44
Mardin'de iki çocuğu taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan uzman çavuş tutuklandı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde iki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan uzman çavuş tutuklandı. Uzman çavuş mahkemedeki ifadesinde, "Bu şahsın haricinde zaman zaman Nusaybin'e giderken, gelirken güzergahımda el kaldırıp otostop çeken şahısları ise alıp bırakıyorum. İnsani olarak insanlar mağdur olmasın diye yardım ediyorum. Aleyhimde sadece bu iki mağdurun beyanı vardır." dedi.

Mardin'de görevli uzman çavuş E.K.'nın 29 Mart'ta A.D.'ye, 22 Nisan'da ise H.O.'ya cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi. Gözaltına alınan şüpheli E.K., savcılık ifadesinde, şahısları tanımadığını, sadece üzerine atılı suç nedeniyle şahısları hatırladığını beyan etti.

"İNSANLAR MAĞDUR OLMASIN DİYE YARDIM EDİYORUM"

Söz konusu şahısları farklı tarihlerde aracına aldığını ifadesinde belirten E.K., "29 Mart tarihinde gerçekleşen olayda komutanlarımdan izin alarak çarşıya çıkmıştım. Saat öğleden sonra, mağdur A.D. de çarşıya giderken yol güzergahında duruyordu. Şahıs bana hitaben durmam için el kol hareketi yapınca ben de durdum. Çarşı tarafına gideceğini söyledi. Ben de çarşıda işlerimi bitirip karakoluma dönecek olmasından dolayı binmesinde bir mahsur olmadığını söyledim. Aracıma bindi, tahminimce yolculuk 5-6 dakika sürdü. Yolda sadece bana asker olup olmadığımı sordu. Ben de ona herhangi bir işim yok dedim. Bunun haricinde hatırladığım kadarıyla herhangi bir konuşma geçmedi. Bu şahsın haricinde zaman zaman Nusaybin'e giderken, gelirken güzergahımda el kaldırıp otostop çeken şahısları ise alıp bırakıyorum. İnsani olarak insanlar mağdur olmasın diye yardım ediyorum. Aleyhimde sadece bu iki mağdurun beyanı vardır" denildi.

TUTUKLANDI

Nusaybin Sulh Ceza Hakimliğince verilen kararda, "E.K., üzerine atılı "çocuğun cinsel istismarı" suçunun vasıf ve mahiyeti, dosyadaki delil durumu, delilerin henüz tam olarak tam toplanmamış oluşu, şüphelinin üzerine atılı suçu işlediğine yönelik somut delillere dayalı kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu, şüphelinin üzerine atılı suçun CMK 100/3-a maddesinde sayılı katalog suçlardan olduğu anlaşılmakla, şüphelinin üzerine atılı suçun cezasının alt ve sınırı da dikkatte alındığında kaçma şüphesinin varlığının bulunduğu bu aşamada adli kontrol tedbirlerinin yeterli olmayacağı, tutuklama tedbirinin ise ölçülü olacağı şüpheli hakkında CMK'nın 100. Maddesinde belirtilen tutuklama tedbirine karar verilmesi için gereken şartlar oluştuğundan şüpheli hakkında tutuklama talebinin kabulü ile tutuklanmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA
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Nusaybin, Mardin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mardin'de iki çocuğu taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan uzman çavuş tutuklandı - Son Dakika


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