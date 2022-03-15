Mardin'de Latifiye Camisi'ni gün yüzüne çıkaracak çalışma sürüyor - Son Dakika

Mardin Büyükşehir Belediyesinin, tarihi Latifiye Camisi ve minaresinin görünürlüğü artırmak için Akın Apartmanında başlattığı yıkım çalışması devam ediyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, kentin tarihi, kültürel dokusunu bozan ve sit alanı içerisinde yer alan yapıları ortaya çıkarmak ve görünürlüğü artırmak adına başlattığı Mardin Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi çalışmaları aralıksız sürüyor.

Proje kapsamında tarihi Latifiye Camisi'ni minaresi ile gün yüzüne çıkarmak için daha önce Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş'ın girişimleriyle başlatılan yıkımın biran önce bitirilmesi hedefleniyor.

Ziyaretçilerin uğrak yerlerinin başında gelen Cumhuriyet Meydanında karşısında yer alan Latifiye Camisi, yeni görünümüyle şehre katma değer sağlayacak.