Mardin'de otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Mardin'de otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı - Son Dakika

Mardin'de otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

6 saat önce

Mardin'in Artuklu ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole yuvarlandı.

Mardin'de otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı, System.String[]

Mardin'in Artuklu ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada 3 kişi yaralandı.


Olay, merkez Artuklu ilçesine bağlı Zeytinli Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 KK 4638 plakalı otomobil, yağmur sonrası kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan bir kişi, Mardin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı. Kazada yaralanan 3 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Mardin Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Zeytinli, Artuklu, Mardin, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 05:07 Kaynak: İHA
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