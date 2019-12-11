Mardin'de tarihi eser operasyonu - Son Dakika
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Mardin'de tarihi eser operasyonu

6 saat önce

Mardin'in Artuklu ilçesinde düzenlenen operasyonda tarihi eser olduğu değerlendirilen 3 heykel ele geçirildi.

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Mardin'in Artuklu ilçesinde düzenlenen operasyonda tarihi eser olduğu değerlendirilen 3 heykel ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Saraçoğlu Mahallesinde Suriye uyruklu V.İ'nin üzerinde ve adresinde yapılan aramada tarihi eser olduğu değerlendirilen 3 heykel bulundu.

Gözaltına alınan V.İ'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Öte yandan, Yeşilli İlçesin Bülbül Mahallesinde şüphe üzerine durdurulan aracın sürücüsü H.Ö'nün üzerinde 11 gram eroin ele geçirildi.

H.Ö gözaltına alındı.

Artuklu, Mardin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 03:50 Kaynak: AA
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