Mardin'de tarihi eser operasyonu - Son Dakika

Mardin'in Artuklu ilçesinde düzenlenen operasyonda tarihi eser olduğu değerlendirilen 3 heykel ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Saraçoğlu Mahallesinde Suriye uyruklu V.İ'nin üzerinde ve adresinde yapılan aramada tarihi eser olduğu değerlendirilen 3 heykel bulundu.

Gözaltına alınan V.İ'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Öte yandan, Yeşilli İlçesin Bülbül Mahallesinde şüphe üzerine durdurulan aracın sürücüsü H.Ö'nün üzerinde 11 gram eroin ele geçirildi.

H.Ö gözaltına alındı.