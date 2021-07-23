Mardin'de trafik kazasında ölen uzman çavuşun cenazesi memleketi Trabzon'da defnedildi - Son Dakika

Mardin'de trafik kazasında ölen uzman çavuşun cenazesi memleketi Trabzon'da defnedildi

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde şarampole devrilen otomobilde hayatını kaybeden Ulaştırma Uzman Çavuş Mustafa Demirbaş'ın cenazesi, memleketi Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde toprağa verildi.

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde şarampole devrilen otomobilde hayatını kaybeden Ulaştırma Uzman Çavuş Mustafa Demirbaş'ın cenazesi, memleketi Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde toprağa verildi. İlçeye bağlı Geyikli Mahallesi'ndeki Geyikli Merkez Camisi'ndeki cenazeye, Mardin'deki kazada yaşamını yitiren Mustafa Demirbaş'ın (29) eşi Nagehan, annesi Nebahat ve babası Hasan Demirbaş ile yakınlarının yanı sıra Şalpazarı Kaymakamı Uğur Ünsal, Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Kurukız ve diğer ilgililer katıldı. Cenaze namazı kılınan Demirbaş, aynı mahalledeki Konakyanı Mezarlığında toprağa verildi. Mardin'in Mazıdağı ilçesinin Aksu Mahallesi'nde dün 61 KZ 769 plakalı otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, bir çocuk babası Demirbaş'ın yanı sıra Ulaştırma Uzman Onbaşı Muhammed Ali Akış da hayatını kaybetmişti.

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