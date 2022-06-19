Mardin Valisi Demirtaş, YKS tedbirleri ile ilgili denetim yaptı

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek adaylar için sakin ve güvenli sınav ortamı sağlanması için alınan tedbirleri yerinde inceledi.

Mardin- Kızıltepe kara yolu ve trafik yoğunluğu oluşabilecek kavşaklarda alınan tedbirleri inceleyen Demirtaş, yetkililere öğrencilerin sınav merkezlerine rahat ulaşabilmesi için tedbirlerde taviz verilmemesini istedi.

Kızıltepe ilçesi Mehmet Akif İnan ve Şehit Şeyhmus Demir İmam Hatip liselerini ziyaret ederek sınava girecek adaylara başarı dileyen Demirtaş, adayların aileleriyle de görüştü.

Polis uygulama noktasında çalışmalarla ilgili bilgi alan Demirtaş, öğrencilerin moral ve motivasyonlarının olumsuz etkilenmemesi için sınavın gerçekleştiği ilçelerde gerekli tedbirlerin alındığını belirtti.

Demirtaş, "Geleceğin teminatı gençlerin rahat bir sınav geçirmesi için yollarda, sınavların gerçekleştirildiği merkezlerin çevresinde gerekli tüm tedbirleri aldık. Zabıtamız, polisimiz ve jandarmamız yaşanabilecek olası olumsuzlukların önüne geçmek için sınav sürecince görevlerinin başındalar. Tedbirlere riayet eden herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.