Mark Selby bir yıldan uzun bir süre sonra şampiyon

2012 ve 2016’da Birleşik Krallık Şampiyonası; 2014, 2016 ve 2017’de Dünya Şampiyonası; 2008, 2010 ve 2013’te ise The Masters şampiyonlukları... Mark Selby, bu zaferlerin ardından; üçlü taç turnuvalarının hepsinde en az iki şampiyonluk elde eden tarihteki altıncı oyuncu olmuştu. Dünya bir numarasına yükselmişti. Ronnie O’Sullivan’ın, John Higgins’in, Judd Trump’ın önünde; en dominant snooker oyuncusu hâlini almıştı.

Selby’nin oyunu ve kariyeri, 2017’deki dünya şampiyonluğunun ardından düşüşe geçti. 2018/2019 sezonunu yalnızca bir turnuva galibiyetiyle, 2018’in eylül ayında elde ettiği Çin Şampiyonası zaferiyle kapattı.

Ancak 2019/2020 sezonu Mark Selby için hiç fena başlamadı. “The Jester from Leicester” lakaplı oyuncu; üst üste iki sıralama turnuvasında, Uluslararası Şampiyona (Interational Championship) ve Çin Şampiyonası’nda yarı finale kadar yükseldi. Uluslararası Şampiyona yarı finalinde Judd Trump, Çin Şampiyonası yarı finalinde ise Shaun Murphy, Selby’nin yolunu kesen isimler oldu.

Leicester’lı oyuncu, aradığı turnuva galibiyetini nihayet İngiltere Açık’ta buldu. Yarı finalde Mark Allen’ı karar frame’i sonunda 6-5 ile geçen Selby’nin finaldeki rakibi, kariyerinin ilk sıralama turnuvası zaferini arayan David Gilbert’ti.

Selby finale fırtına gibi başladı. 17 frame üzerinden oynanan maçta, gündüz seansı biterken neredeyse işi bitirmişti. İlk beş frame’de Gilbert’i oyuna pek dahil etmeyen Selby, gündüz seansında yalnızca bir frame kaybetti ve akşam seansına 7-1 önde girdi. Gilbert, akşam seansına yalnızca fiziksel olarak katılıyordu. Maçta iki yüzlük seri, altı tane de yarım yüzlük seri yapan Selby, 9-1 gibi ezici bir skorla maçı ve turnuvayı kazandı.

Turnuvaya dördüncü turda veda eden Ronnie O’Sullivan, Eurosport’un yorumcusuydu ve Selby’nin performasından ne kadar etkilendiğini saklamadı: “Selby şimdiden sezonun en iyi performanslarından birine imza attı. Bu yıl, bundan daha iyisini görebileceğimizi sanmıyorum.”

36 yaşındaki Selby ise kendini hâlâ eskisi kadar güçlü bulmuyor: “Oyunda daha önce elde ettiklerimden ve standartları oldukça yüksek belirlemenizden dolayı hâlâ çok iyi bir seviyede değilim. Bir başka turnuva daha kazanana kadar güvenim yerine gelmeyecek.”

Selby’nin önünde sırada World Open turnuvası var. 28 Ekim’de başlayacak turnuvada Selby’nin yanı sıra Ronnie gibi, Judd Trump ve John Higgins gibi en üst seviye diğer isimler de mücadele edecek.