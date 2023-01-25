Marketten aldığı meyve suyundaki garipliği çalkalayınca fark etti, kestiği kutudan çıkanları görünce isyan etti - Son Dakika
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Marketten aldığı meyve suyundaki garipliği çalkalayınca fark etti, kestiği kutudan çıkanları görünce isyan etti

25.01.2023 11:51

Marketten meyve suyu alan bir kişi, fark ettiği gariplik sonrası kutuyu kesmeye karar verdi. O anları sosyal medyada paylaşan vatandaş, içeceğin içinden çıkan siyah cismi göstererek "Ne diyeceğimi bilemiyorum" sözleriyle isyan etti.

Marketlerdeki paketli ürünlerin içerisinden zaman zaman çıkan garip maddeler halk sağlığını tehdit etmeye devam ediyor. Bunun son örneğini kesilen meyve suyu paketinde gördük.

ÇALKALAYINCA ŞÜPHELENDİ

Bir vatandaş zincir marketten aldığı ünlü bir marka olan meyve suyunu çalkalayınca içerisinde bir gariplik olduğunu fark etti. Bunun üzerine eline bıçağı alıp kutuyu kesen vatandaş, beklemediği bir manzarayla karşılaştı.

KUTUNUN İÇİNDEN SİYAH CİSİM ÇIKTI

Kanıt olması için bu anları kayda alan vatandaş, kestiği meyve suyu paketinin içerisinden çıkan siyah cismi görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Halk sağlığının hiçe sayıldığını bir kez daha gözler önüne seren video kısa sürede sosyal medyada en çok izlenenler arasına girdi.

YORUMLAR (2)
  • Murat Gunes: Denetim yok ki ülke yol geçen hanı.. tükettiğimiz herseyde hile hurda var devlet yetkilileri de ucuz satıyorlar diye bunlara musamma gösteriyor yazık gerçekten.. Cevap Yaz 10 4 Yayından Kaldır
  • TURGAY KAYA: meyve suları şeffaf içi görünür paketlerle satış yapılması gerekiyor, içini görmeden satın alıyoruz. Cevap Yaz 39 1 Yayından Kaldır
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Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Marketten aldığı meyve suyundaki garipliği çalkalayınca fark etti, kestiği kutudan çıkanları görünce isyan etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Marketten aldığı meyve suyundaki garipliği çalkalayınca fark etti, kestiği kutudan çıkanları görünce isyan etti - Son Dakika
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