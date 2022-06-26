Son dakika haberleri: Yangın savaşçılarının nöbeti devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri: Yangın savaşçılarının nöbeti devam ediyor

26.06.2022 14:35

Son dakika 3. sayfa haberi: Yangın savaşçılarının nöbeti devam ediyor Marmaris'te alev nöbeti tutan orman işçisi: "Her yer güvenli denilene kadar bu bölgedeyiz" Muğla'nın Marmaris ilçesi Hisarönü Mahallesi'ne bağlı Bördübet mevkii Yedigöller bölgesinde çıkan yangının ilk saatlerinden itibaren bölgede olup alevler ile...

Yangın savaşçılarının nöbeti devam ediyor

Marmaris'te alev nöbeti tutan orman işçisi: "Her yer güvenli denilene kadar bu bölgedeyiz"

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesi Hisarönü Mahallesi'ne bağlı Bördübet mevkii Yedigöller bölgesinde çıkan yangının ilk saatlerinden itibaren bölgede olup alevler ile savaşan orman işçileri nöbet tutmaya devam ediyor. Orman işçisi Sercan Çöp, "Şimdilik çok şükür kontrol altına alındı, soğutma yapıyoruz. Her yer güvenli, bölgeden ayrılabilirsiniz denilene kadar bu bölgedeyiz" dedi.

Tamamen kontrol altına alınan yangın sonrası çevre illerden gelen ekiplerin bir kısmı 'bölge güvenli ayrılabilirsiniz' direktifi ile bölgeden ayrılmaya başladı. Muğla Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Yılanlı ekibi ise yangının ilk çıktığı noktalardan birinde arazözlerinin başında duman nöbeti tutmaya devam ediyor. Ekipler tüm ihtiyaçlarını arazözlerinin yanında giderip, asker misali gözlerini kırpmadan yangın ihtimaline karşı teyakkuz halinde bekliyor.

Yılanlı ekibinden Sercan Çöp, "21 Haziran Salı günü Yılanlı Orman İşletme Lojmanları'ndan çıkarak buraya geldik. Akşam saat 22.00 civarlarında yangının başlama noktası olan tepeden müdahale etmeye başladık. Uzun süre müdahale ettik, gece olduğu için helikopter çalışmadı. Ekip arkadaşlarımla sabaha kadar su basarak tırmıkla çekerek müdahale ettik. Sabah saatlerinde helikopterler çalışmaya başladı. Gündüzleri helikopterler çalışıyor, geceleri biz müdahaleye devam. Şimdilik çok şükür kontrol altına alındı, soğutma yapıyoruz. Tüten yerleri söndürüyoruz devam ediyoruz. Her yer güvenli, bölgeden ayrılabilirsiniz denilene kadar bu bölgedeyiz" dedi.

Muhammet Karakoca ise, "Arkadaşlarla birlikte buradayız. İnşallah en kısa zamanda lojmanlarımıza dönmek istiyoruz. Duyduğumuz anda geldik, gerekirse üzerimizi arabada değiştiriyoruz" şeklinde konuştu.

YORUMLAR
500
Marmaris'teki orman yangınına günde 2 saat uyuyarak müdahale ettiler Marmaris'teki orman yangınına günde 2 saat uyuyarak müdahale ettiler Son dakika haberleri: Alev savaşçılarının nöbeti devam ediyor Son dakika haberleri: Alev savaşçılarının nöbeti devam ediyor
Kaynak: İHA

Marmaris, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Yangın savaşçılarının nöbeti devam ediyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:17 İnternetten tanıştığı kadın tarafından dolandırıldı: Çocuklarımın rızkını bile ona verdim
13:16 Balayından dönüyorlardı! Yeni evli çift korkunç kazada hayatlarını kaybetti
13:14 Çankırı Belediyesi sağlık ocağının suyunu kesince binaya hortum çekmek zorunda kaldılar!
13:12 Uyuşturucu için üvey babasına bıçak çekti! Polis biber gazıyla etkisiz hale getirildi
13:10 Rusya, başkent Kiev'i vurdu! Peş peşe füzeler ateşlendi
13:09 Sünnet olmak istemeyen çocuk salondan kaçtı! İşte gülümseten o anlar
13:08 Bartın'da sel! Dereler taştı ev ve iş yerlerini su bastı
13:06 İngiliz medyasına konuşan Ümit Özdağ'dan röportaja damga vuran soru: Gece evine dönerken tecavüze uğrar mıyım diye korkmak ister misin?
13:04 Bir zamanlar Fenerbahçe'de top koşturan Guiza'ya oğlundan şaşırtan suçlama: Beni terk etti
12:19 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Gözler, Erdoğan'ın yarın başkanlık edeceği Kabine toplantısına çevrildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2022 14:44:15. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Yangın savaşçılarının nöbeti devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement