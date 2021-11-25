Üye Girişi
MARMARİS'TE BOŞALAN PLAJLARI OLTA BALIKÇILARI DOLDURDU - Son Dakika

MARMARİS'TE BOŞALAN PLAJLARI OLTA BALIKÇILARI DOLDURDU

25.11.2021 10:44

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, turist ve tatilcilerden boşalan plajlar amatör olta balıkçılığı yapanlar ile doldu.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, turist ve tatilcilerden boşalan plajlar amatör olta balıkçılığı yapanlar ile doldu. Balık tutmaya çalışanlar, sonbaharın son haftasında bir yandan balık tutmaya çalışırken bir yandan da eşsiz deniz manzarasının keyfini çıkardı.

Turizm sezonunun bitmesiyle plajlardan çekilen turistler yerine çoğunluğu emeklilerden oluşan olta balıkçılarına bıraktı. Atatürk Caddesi'nden İçmeler Mahallesi'ne kadar uzanan mavi bayraklı 11 kilometrelik sahil şeridi, olta balıkçılığını hobi olarak yapanlar ile doldu. Bazıları bisiklet kimileri de yürüyüş yaparak geldikleri plajlarda portatif sandalyelerine oturarak oltalarını denize salladı. Saatlerce otlarına balık takılmasını bekleyen Marmarisliler, eşsiz deniz manzarası eşliğinde içeceklerini yudumladı. Şanslı olanlar levrek, mırmır, çupra, kefal ve lapa cinsi balıklar tuttu.

Hiç balık tutamayanlar ise eşsiz Marmaris manzarası seyrederek teselli buldu.

EŞSİZ DENİZ MANZARASI YETİYOR

32 yıldır Marmaris'te yaşayan Hakan Engin Çapar, "Hobi olarak olta balıkçılığı yapıyorum. Sonbahar ve kış aylarında yağmur sonrası hep gelirim. Hiçbir şey tutamazsam harika manzarasını seyreder rahatlarım" dedi.

Hülya Uslucan da emekli olduğunu ve 22 senedir Marmaris'te yaşadığını belirtip; "Günde 1 veya 2 saat yalnız veya eşimle gelir oltamı denize atarım. Bu hobim. Balık tutunca mutlu oluyorum" diye konuştu.

Restoran İşletmecisi Ceyhun Gökcan da "İlçe merkezi sahilinde güzel balıklar çıkıyor. Bir saatte iki kefal tuttum. Turizm sezonunu kapattım. Artık dinlenme zamanı. Her gün 2 veya 3 saat sahilde hobim olan olta balıkçılığı ile zaman geçiriyorum" diye konuştu.

MARMARİS'TE BOŞALAN PLAJLARI OLTA BALIKÇILARI DOLDURDU
MARMARİS'TE BOŞALAN PLAJLARI OLTA BALIKÇILARI DOLDURDU
MARMARİS'TE BOŞALAN PLAJLARI OLTA BALIKÇILARI DOLDURDU
MARMARİS'TE BOŞALAN PLAJLARI OLTA BALIKÇILARI DOLDURDU

Atatürk Caddesi, Marmaris, Turizm, turist, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MARMARİS'TE BOŞALAN PLAJLARI OLTA BALIKÇILARI DOLDURDU - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'ndeki maça eksiklerle çıkacak 10:38 Fenerbahçe, Avrupa Ligi'ndeki maça eksiklerle çıkacak Evinin balkonunda oturan yaşlı kadına kurşun yağdırdılar! 10:20 Evinin balkonunda oturan yaşlı kadına kurşun yağdırdılar! Benzin, motorin ve oto gaza zam geliyor 10:12 Benzin, motorin ve oto gaza zam geliyor
Merkez Bankası ile BAE Merkez Bankası arasında mutabakat zaptı imzalandı 09:27 Merkez Bankası ile BAE Merkez Bankası arasında mutabakat zaptı imzalandı Ak Partili Etyemez'den döviz kuru yorumu: Ülkede yokluk denen bir şey yok, her şeyde bolluk ortada 09:02 Ak Partili Etyemez'den döviz kuru yorumu: Ülkede yokluk denen bir şey yok, her şeyde bolluk ortada Müslüme'nin ölümüyle ilgili kahreden detaylar ortaya çıktı! 07:58 Müslüme'nin ölümüyle ilgili kahreden detaylar ortaya çıktı!
Ajax maçının bitmesiyle birlikte Dolmabahçe'yi inleten tezahürat: Söz ver bize Sergen 07:26 Ajax maçının bitmesiyle birlikte Dolmabahçe'yi inleten tezahürat: Söz ver bize Sergen Son Dakika: Dolar kuru akaryakıt fiyatlarını etkiledi! Benzin ve motorindeki artış 1 liradan daha fazla 17:23 Son Dakika: Dolar kuru akaryakıt fiyatlarını etkiledi! Benzin ve motorindeki artış 1 liradan daha fazla

Son Dakika Haberleri
10:38 Cinsel ilişkiyle hastasını tedavi edeceğini söyleyen doktorun oyununu gizli kamera bozdu!
10:38 Fenerbahçe, Avrupa Ligi'ndeki maça eksiklerle çıkacak
10:33 Teşkilat'ta Libya sahneleri! MİT ekibinin başına neler gelecek?
10:31 Yunan gazetesi paylaştı! Türkiye'nin parasını ödediği F-35'leri ABD'den istemişler
10:28 Manken Cansu Ateş'in üzerinde uyuşturucu madde bulundu
10:27 Artık kafeye gitmek de lüks! 1 bardak çayın fiyatı 1 litre benzinle yarışıyor
10:18 Squid Game'i Kuzey Kore'ye sokan öğrenci kurşuna dizilecek
10:14 Cengiz Kurtoğlu'nun bıçaklı saldırısına uğradığını öne süren adam: Katilce bir şekilde üzerime geldi
10:13 Burun spreyi şeklindeki Covid aşısı piyasaya sürülüyor! Adı Sputnik M!
10:11 Benzin, motorin ve oto gaza zam geliyor
Cinsel ilişkiyle hastasını tedavi edeceğini söyleyen doktorun oyununu gizli kamera bozdu! Cinsel ilişkiyle hastasını tedavi edeceğini söyleyen doktorun oyununu gizli kamera bozdu!         
10:39
Teşkilat'ta Libya sahneleri! MİT ekibinin başına neler gelecek? Teşkilat'ta Libya sahneleri! MİT ekibinin başına neler gelecek?         
10:33
Cengiz Kurtoğlu'nun bıçaklı saldırısına uğradığını öne süren adam: Katilce bir şekilde üzerime geldi Cengiz Kurtoğlu'nun bıçaklı saldırısına uğradığını öne süren adam: Katilce bir şekilde üzerime geldi         
10:14
Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Beşiktaş'la birlikte dibi gördük! Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Beşiktaş'la birlikte dibi gördük!         
09:48
Ayasofya'da kırılan taşın altından 5 parça İbranice yazı çıktı Ayasofya'da kırılan taşın altından 5 parça İbranice yazı çıktı         
09:25
Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in nişanlısından duygusal paylaşım Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in nişanlısından duygusal paylaşım         
08:52
Ercan Turgut son yolculuğuna uğurlandı Ercan Turgut son yolculuğuna uğurlandı         
07:52
Son Dakika! Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye 10 milyar dolarlık yatırım yapıldı Son Dakika! Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye 10 milyar dolarlık yatırım yapıldı         
19:40
Meteoroloji uyardı! Türkiye'yi etkisi altına alacak kar yağışı 1 Aralık çarşamba günü bekleniyor Meteoroloji uyardı! Türkiye'yi etkisi altına alacak kar yağışı 1 Aralık çarşamba günü bekleniyor         
16:38
Rihanna'dan yeni yıla özel iç çamaşırı koleksiyonu! Rihanna'dan yeni yıla özel iç çamaşırı koleksiyonu!         
16:33
Doların ateşini bu kare düşürdü! BAE Veliaht Prensi yatırım anlaşmaları için Türkiye'de Doların ateşini bu kare düşürdü! BAE Veliaht Prensi yatırım anlaşmaları için Türkiye'de         
16:32
Son Dakika: Emniyet kurdaki dalgalanma sonrasında halkı sokağa çağıran 271 sosyal medya hesabı için işlem başlattığını açıkladı Son Dakika: Emniyet kurdaki dalgalanma sonrasında halkı sokağa çağıran 271 sosyal medya hesabı için işlem başlattığını açıkladı         
16:31
İsyancılar esir almıştı! Tüm dünyadan gizledikleri askerlerin görüntülerini yayınladılar! İsyancılar esir almıştı! Tüm dünyadan gizledikleri askerlerin görüntülerini yayınladılar!         
16:31
Son Dakika: Piyasalarda BAE Veliaht Prens etkisi! Dolar 1.60 lira, altın ise 100 lira birden düştü Son Dakika: Piyasalarda BAE Veliaht Prens etkisi! Dolar 1.60 lira, altın ise 100 lira birden düştü         
16:30
Kemal Kılıçdaroğlu, MYK sonrası basın açıklaması gerçekleştirdi Kemal Kılıçdaroğlu, MYK sonrası basın açıklaması gerçekleştirdi         
15:27
Köpeğe cinsel şiddette bulunan kadın, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı Köpeğe cinsel şiddette bulunan kadın, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı         
15:22
İçişleri eski bakanlarından Hasan Fehmi Güneş toprağa verildi: Cenazeye 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer de katıldı İçişleri eski bakanlarından Hasan Fehmi Güneş toprağa verildi: Cenazeye 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer de katıldı         
14:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2021 10:53:29. #1.12#
SON DAKİKA: MARMARİS'TE BOŞALAN PLAJLARI OLTA BALIKÇILARI DOLDURDU - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement