MARMARİS'TE BOŞALAN PLAJLARI OLTA BALIKÇILARI DOLDURDU - Son Dakika

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MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, turist ve tatilcilerden boşalan plajlar amatör olta balıkçılığı yapanlar ile doldu. Balık tutmaya çalışanlar, sonbaharın son haftasında bir yandan balık tutmaya çalışırken bir yandan da eşsiz deniz manzarasının keyfini çıkardı.

Turizm sezonunun bitmesiyle plajlardan çekilen turistler yerine çoğunluğu emeklilerden oluşan olta balıkçılarına bıraktı. Atatürk Caddesi'nden İçmeler Mahallesi'ne kadar uzanan mavi bayraklı 11 kilometrelik sahil şeridi, olta balıkçılığını hobi olarak yapanlar ile doldu. Bazıları bisiklet kimileri de yürüyüş yaparak geldikleri plajlarda portatif sandalyelerine oturarak oltalarını denize salladı. Saatlerce otlarına balık takılmasını bekleyen Marmarisliler, eşsiz deniz manzarası eşliğinde içeceklerini yudumladı. Şanslı olanlar levrek, mırmır, çupra, kefal ve lapa cinsi balıklar tuttu.

Hiç balık tutamayanlar ise eşsiz Marmaris manzarası seyrederek teselli buldu.

EŞSİZ DENİZ MANZARASI YETİYOR

32 yıldır Marmaris'te yaşayan Hakan Engin Çapar, "Hobi olarak olta balıkçılığı yapıyorum. Sonbahar ve kış aylarında yağmur sonrası hep gelirim. Hiçbir şey tutamazsam harika manzarasını seyreder rahatlarım" dedi.

Hülya Uslucan da emekli olduğunu ve 22 senedir Marmaris'te yaşadığını belirtip; "Günde 1 veya 2 saat yalnız veya eşimle gelir oltamı denize atarım. Bu hobim. Balık tutunca mutlu oluyorum" diye konuştu.

Restoran İşletmecisi Ceyhun Gökcan da "İlçe merkezi sahilinde güzel balıklar çıkıyor. Bir saatte iki kefal tuttum. Turizm sezonunu kapattım. Artık dinlenme zamanı. Her gün 2 veya 3 saat sahilde hobim olan olta balıkçılığı ile zaman geçiriyorum" diye konuştu.